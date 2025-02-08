Фото и видео Отключение от БРЭЛЛ пока не привело к проблемам с электроснабжением в Латвии

В свою очередь, карта отключений электричества компании Sadales tīkls свидетельствует о том, что сейчас по всей Латвии меньше десяти отключений электричества, что оценивается как несущественное число отключений.

Государственная полиция в распространенном заявлении подчеркивает, что она продолжает следить за ходом событий и работает в усиленном режиме по всей Латвии. До сих пор подключение стран Балтии к общей европейской энергосети идет без инцидентов, отметили в полиции.

Отключение стран Балтии от российской электросети произошло утром в субботу и прошло успешно. Сейчас страны Балтии работают в автономном режиме, а в воскресенье, 9 февраля, запланировано подключение к единой сети Европы.

В момент, когда синхронизация будет завершена, Литва, Латвия и Эстония присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, охватывающей более 400 млн потребителей в 26 странах.

До сих пор страны Балтии были частью синхронной зоны, которую контролировала Россия.

Присоединение к европейской сети обеспечит независимый, стабильный и надежный контроль частоты в электросетях Балтии, а также повысит энергетическую безопасность в регионе, пояснили в AST.

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