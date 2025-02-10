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Смерть двух детей в Плявниеках: в IDB рассказали о мере пресечения для сотрудника PMLP

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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото.
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) применило не связанную с лишением свободы меру пресечения для сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в связи со смертью двух детей в Плявниеках, сообщает агентство LETA.

В соответствии с ведомственной юрисдикцией IDB получило от Государственной полиции уголовное дело для продолжения досудебного расследования по факту смерти двух несовершеннолетних в Риге 7 февраля.

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Уголовное дело возбуждено по статьям Уголовного закона об убийстве по неосторожности и за нарушение правил хранения огнестрельного оружия, если это привело к серьезным последствиям.

В ходе досудебного расследования принято решение о признании лица подозреваемым по статье о нарушении правил хранения огнестрельного оружия, если это привело к серьезным последствиям.

В интересах следствия более подробных комментариев IDB не предоставляет.

PMLP сообщило агентству LETA, что не располагает более подробной информацией, чем та, что уже появилась в СМИ, и что расследованием занимается IDB. В то же время управление ждет дополнительной информации от IDB.

Напомним, 7 февраля в многоквартирном доме в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

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После трагедии Государственная полиция задержала владельца оружия. Оно было официально зарегистрировано.

Латвийское телевидение сообщило, что трагедия произошла, когда дети добрались до находившегося в сейфе оружия и игрались с ним.

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