В связи с гибелью двух детей в Плявниеках задержан сотрудник PMLP

По этой причине Госполиция передала уголовное дело, заведенное по статьям об убийстве по неосторожности и нарушении правил владения огнестрельным оружием, в Службу внутренней безопасности, которая занимается расследованием преступлений, связанных с сотрудниками органов внутренних дел.

Напомним, 7 февраля в многоквартирном доме в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

Госполиция возбудила уголовное дело по статье 123(2) Уголовного закона за убийство по неосторожности и статье 236(2) за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это привело к серьезным последствиям. Обе эти статьи предусматривают возможность лишения свободы на срок до пяти лет, временное заключение, пробационный надзор или общественные работы.

Владелец оружия был арестован, правоохранители подтвердили, что оно было официально зарегистрировано.

Из информации, предоставленной полицией, пока неясно, например, кто подозревается в открытии огня и жив ли этот человек. От дальнейших комментариев Госполиция отказалась в интересах следствия. Также общественность призвали "уважать частную жизнь людей, вовлеченных в это дело".

Латвийское радио со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию передавало, что погибшие - 12-летние мальчики, а Латвийское телевидение сообщило, что трагедия произошла после того, как дети достали помещенное в хранилище оружие и играли с ним.

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