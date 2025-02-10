"Цирк уехал. Клоун остался". Ушакова сострила в соцсетях после победы мужа над Зутисом

Как известно, 8 февраля на бойцовском шоу King Of Kings (KOK), прошедшем в Риге, Юрис Зундовскис в четырехраундовом боксерском поединке победил Кристапа Зутиса по очкам.

Перед боем в социальных сетях распространилось видео, на котором Зутис "обменивается любезностями" с Зундовскисом, используя нецензурную лексику и грубо обращаясь к спортсмену.

После победы Зундовскиса его жена Лиене Ушакова, по-видимому, сослалась на стиль общения Зутиса и написала в своих соцсетях: "Цирк уехал. Клоун остался".

"Честность, доброта, любовь, справедливость - они всегда победят! Юрис - человек чести! Он говорит мало, но всегда уважительно и только по делу! Муж, я люблю тебя! Снимаю шляпу!", - продолжила она в своей публикации.

В заключение она написала: "Пусть за мужчину говорят дела!".

Как сообщалось, после пышной свадьбы в конце прошлого года Ушакова и Зундовскис отправились в свадебное путешествие по теплым странам. Впрочем, во время отдыха спортсмен все равно готовился к предстоящему бою - и, как видимо, не зря.

В прошлом году Лиене Ушакова переехала из Риги в Лиепаю, где вместе с супругом открыла мужскую парикмахерскую.

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