Как Лиене Ушакова проводит медовый месяц

Лиене рассказала, что свадебное путешествие им подарила ее мама. "Было два варианта - Дубай или Египет, потому что мне хотелось немного солнца.

Учитывая, что я какое-то время жила в Дубае, но ни я, ни мой нынешний муж не были в Египте, совместное открытие новых горизонтов показалось мне крутой идеей!"

Лиене добавила, что Юрис сейчас активно готовится к боям 8 февраля, поэтому их медовый месяц больше похож на спортивный лагерь.

"Он тренируется, и я стараюсь не отставать. У нас обоих спорт в крови, и это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни", - признается инфлюенсер.

"В свободное время мы стараемся увидеть как можно больше. Лично я как большая сладкоежка стараюсь попробовать всевозможные местные сладости", - смеется Лиене.

Она добавляет, что сейчас в Египте тепло, хотя и ветрено. Но Лиене сохраняет оптимизм, ведь Красное море рядом, есть бесчисленное множество бассейнов, джакузи в номерах и просторные террасы, где можно укрыться, - поэтому ее не особенно беспокоит, что жара на улице не такая сильная, как она ожидала.

Как уже сообщалось, в прошлом году Лиене Ушакова переехала из Риги в Лиепаю, где вместе со своим мужем Юрисом открыла мужскую парикмахерскую.

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