Модель Лиене Ушакова вышла замуж

После того, как они познакомились, пара продолжила демонстрировать свою любовь в программе Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра").

По данным журнала Kas Jauns, молодая жена теперь будет носить имя Лиене Ушакова-Зундовска.

Церемония прошла в художественной галерее Риги, а вечер продолжился в ресторане в Пардаугаве.

В торжестве приняли участие самые близкие люди, а пару обвенчал актер Мартиньш Почс.

Как известно, за плечами Лиене распавшийся брак, в котором родился сын.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 17 декабря!

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