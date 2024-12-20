Звезда реалити-шоу Лиене Ушакова пообещала выйти замуж за боксера Юриса Зундовскиса. Их любовь началась в реалити-шоу Amors.
Модель Лиене Ушакова вышла замуж
После того, как они познакомились, пара продолжила демонстрировать свою любовь в программе Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра").
По данным журнала Kas Jauns, молодая жена теперь будет носить имя Лиене Ушакова-Зундовска.
Церемония прошла в художественной галерее Риги, а вечер продолжился в ресторане в Пардаугаве.
В торжестве приняли участие самые близкие люди, а пару обвенчал актер Мартиньш Почс.
Как известно, за плечами Лиене распавшийся брак, в котором родился сын.
Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 17 декабря!
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