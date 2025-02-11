В индексе восприятия коррупции результат Латвии ухудшился

Как отмечает Delna, в Латвии не хватает системной работы по борьбе с коррупцией, и это также отражается на результатах KUI за последние десять лет, поэтому для улучшения политической порядочности, уменьшения растраты публичных средств и заговоров в публичных закупках, а также с целью развития честных отношений в бизнесе ответственные структуры должны без колебаний принимать продуманные и направленные на улучшения решения, которые не всегда удобны и которые требуют дополнительного труда от ответственных за сферу лиц.

Европейская комиссия в своем последнем докладе о верховенстве права отмечает, что одним из крупнейших недостатков в укреплении правопорядка и политической порядочности в Латвии и открытого представления интересов в антикоррупционной сфере является практическое отсутствие закона о представлении интересов, или гласности лоббирования. Несмотря на то, что закон о гласности представления интересов в Латвии был принят в октябре 2022 года и вступил в силу 1 января 2023 года, его практической эффективности пока не наблюдается и не определен ответственный за применение закона орган, который бы провел широкую разъяснительную и просветительскую работу как для представителей интересов, так и для публичной власти.