Госконтроль: Латвия может не выполнить к сроку цели плана по энергетике и климату

Кроме того, как указал Госконтроль, фактически не осуществляются ни запланированный постоянный надзор за реализацией NEKP, ни общий надзор на уровне Кабинета министров, который планировался как инструмент эффективной реализации плана.

Также полноценно не используется потенциал государственных энергетических предприятий для развития отрасли и достижения целей плана. Ревизоры подчеркивают, что инвестиции ряда госпредприятий в развитие энергетической инфраструктуры, как правило, основаны на бизнес-интересах и недостаточно нацелены на достижение целей энергетической политики.

По итогам аудита Госконтроль разработал для Минэкономики и МКЭ рекомендации по улучшению управления энергетической политикой, определению приоритетных мер для достижения целей NEKP, улучшению надзора и оценки достигнутых результатов, а также для привлечения частного финансирования для развития энергетического сектора.

Также рекомендуется уменьшить административные препятствия, стимулировать более активное участие производителей в развитии мощностей возобновляемых источников энергии, повышать качество документов по развитию энергетического сектора, предусмотрев в них анализ достаточности мощностей и прогнозы потребления электроэнергии при различных сценариях развития энергетической отрасли.

Госконтроль напоминает, что в Латвии действует 18 документов планирования политики в области энергетики и смягчения климатических изменений, и NEKP на 2021-2030 гг. является основным документом, определяющим национальные цели и направления деятельности для достижения климатических целей, установленных Европейской комиссией.

Несмотря на то, что в 2024 году NEKP был обновлен, его нельзя считать полноценной энергетической стратегией, поскольку в плане отсутствует баланс между целями, поставленными Еврокомиссией, и потребностями латвийской экономики, аспектами безопасности и обеспечением доступных цен на энергоресурсы. Поэтому, как указывает Госконтроль, энергетическая политика Латвии нуждается в долгосрочном стратегическом документе, который будет способствовать не только выполнению поставленных Еврокомиссией целей, но и общему развитию отрасли.

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