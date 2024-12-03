Государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в Латвии в целом и в секторе внутренних дел в особенности система публичных закупок нуждается в улучшениях.
Итоги ревизии Госконтроля: система госзакупок и нормативная база в Латвии нуждаются в улучшении
По мнению Госконтроля, систему публичных закупок нужно улучшать, чтобы сделать процесс закупок проще и быстрее и обеспечить, чтобы работа, вложенная специалистами по закупкам, была соразмерна полученным результатам.
Аудиторы считают, что эффективному проведению государственных закупок препятствует нормативная база, которая могла бы быть более гибкой по ряду параметров, нерешительность в принятии решений по централизации государственных закупок, недооценка должности специалиста по закупкам, о чем свидетельствует ее неконкурентоспособное вознаграждение, недостаточные консультативная поддержка и бесплатное обучение.
Важно обеспечить соразмерность требований, затрат и выгод этого механизма, заявили ревизоры. В Латвии общая стоимость государственных закупок в 2023 году составила 5,4 миллиарда евро без учета PVN, что составляет 14% ВВП. В 2023 году в соответствии с законом о государственных закупках было объявлено 11 252 конкурса. Столь значительный объем государственных ресурсов требует максимальной прозрачности, эффективности и целенаправленных действий для достижения наилучших результатов.
"Более четкая и гибкая система облегчит ее понимание и применение, а также снизит вероятность ошибок и улучшит процесс закупок", - сказал член совета Госконтроля Гатис Литвинс.
По заключению Госконтроля, латвийское регулирование государственных закупок строже, чем требования ЕС. Процедуры закупок применяются со значительно более низкого порога цены договора, чем того требует директива ЕС. Хотя государства-члены могут смягчать правила для закупок ниже пороговых значений ЕС, требования закона о государственных закупках не проще, чем для закупок, подпадающих под действие директивы. В настоящее время эти пороговые значения не соответствуют текущей экономической ситуации, считает Госконтроль.
Одним из наиболее важных и сложных вопросов является применение правил об исключении поставщиков. Директива допускает более гибкий подход в ряде аспектов, например, в отношении неуплаты налогов. Тот факт, что 90% всех исключенных поставщиков исключаются за несоблюдение налогового законодательства, свидетельствует о несоразмерности регулирования.
В целом, тем, кто участвует в процессе закупок, - как заказчикам, так и поставщикам - необходимо разбираться в обширной и сложной нормативной базе и тратить значительные ресурсы на ее правильное применение, заключили ревизоры. Лишь 16,5% клиентов Бюро по надзору за закупками оценивают применение законодательства о закупках как понятное. Государственный контроль рекомендует Министерству финансов как можно скорее провести оценку закона о публичных закупках ex-post, чтобы сделать нормативную базу публичных закупок более простой в применении. Это могло бы способствовать развитию конкуренции за счет снижения бюрократического бремени и ускорения процесса закупок.
Чтобы полностью использовать потенциал централизации, следует сократить количество органов управления закупками и сконцентрировать квалифицированных специалистов в центрах с четкой специализацией, призывает Госконтроль. Это приведет к экономии административных ресурсов и более эффективному управлению процессами. Также необходимо способствовать более активному участию самоуправлений в централизации закупок, поскольку в настоящее время почти треть самоуправлений не проводят централизованных закупок.
В ходе ревизии Госконтроль пришел к выводу, что система государственных закупок секторе внутренних дел особенно нуждается в совершенствовании. В период с 2021 по 2023 год более трети или 34% всех начатых закупок в этом секторе оказались неудачными.
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