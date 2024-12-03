Итоги ревизии Госконтроля: система госзакупок и нормативная база в Латвии нуждаются в улучшении

По заключению Госконтроля, латвийское регулирование государственных закупок строже, чем требования ЕС. Процедуры закупок применяются со значительно более низкого порога цены договора, чем того требует директива ЕС. Хотя государства-члены могут смягчать правила для закупок ниже пороговых значений ЕС, требования закона о государственных закупках не проще, чем для закупок, подпадающих под действие директивы. В настоящее время эти пороговые значения не соответствуют текущей экономической ситуации, считает Госконтроль.

Одним из наиболее важных и сложных вопросов является применение правил об исключении поставщиков. Директива допускает более гибкий подход в ряде аспектов, например, в отношении неуплаты налогов. Тот факт, что 90% всех исключенных поставщиков исключаются за несоблюдение налогового законодательства, свидетельствует о несоразмерности регулирования.

В целом, тем, кто участвует в процессе закупок, - как заказчикам, так и поставщикам - необходимо разбираться в обширной и сложной нормативной базе и тратить значительные ресурсы на ее правильное применение, заключили ревизоры. Лишь 16,5% клиентов Бюро по надзору за закупками оценивают применение законодательства о закупках как понятное. Государственный контроль рекомендует Министерству финансов как можно скорее провести оценку закона о публичных закупках ex-post, чтобы сделать нормативную базу публичных закупок более простой в применении. Это могло бы способствовать развитию конкуренции за счет снижения бюрократического бремени и ускорения процесса закупок.

Чтобы полностью использовать потенциал централизации, следует сократить количество органов управления закупками и сконцентрировать квалифицированных специалистов в центрах с четкой специализацией, призывает Госконтроль. Это приведет к экономии административных ресурсов и более эффективному управлению процессами. Также необходимо способствовать более активному участию самоуправлений в централизации закупок, поскольку в настоящее время почти треть самоуправлений не проводят централизованных закупок.

В ходе ревизии Госконтроль пришел к выводу, что система государственных закупок секторе внутренних дел особенно нуждается в совершенствовании. В период с 2021 по 2023 год более трети или 34% всех начатых закупок в этом секторе оказались неудачными.

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