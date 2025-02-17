Портал RUS TVNET возвращает рубрику, в которой рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто был в спа, у кого концерт, а кто отправился в путешествие.
14 февраля в аккаунтах звезд, в гостях у Вайкуле и загадочная Литвинова
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Амината хвасталась своим последним нарядом
Интарс Бусулис и праздничное настроение
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