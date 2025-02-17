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Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: планеты и звездые очень негативны, что делать?

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/geralt-9301

Энергетика звезд и планет все еще очень негативна. Астрологи DailyHoro рассказали о том, что нас ждет в ближайшие семь дней, к каким трудностям надо быть готовыми и как обойти препятствия.

Продолжайте заниматься важными делами и помните о том, что только вы сами можете помочь себе в эти дни. На планеты и звезды рассчитывать точно не стоит, предупреждают астрологи.

Овен, Телец, Близнецы

Рак, Лев, Дева

Весы, Скорпион, Стрелец

Козерог, Водолей, Рыбы

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Овен, Телец, Близнецы
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