Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: планеты и звездые очень негативны, что делать?

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Энергетика звезд и планет все еще очень негативна. Астрологи DailyHoro рассказали о том, что нас ждет в ближайшие семь дней, к каким трудностям надо быть готовыми и как обойти препятствия.
Энергетика звезд и планет все еще очень негативна. Астрологи DailyHoro рассказали о том, что нас ждет в ближайшие семь дней, к каким трудностям надо быть готовыми и как обойти препятствия.
Продолжайте заниматься важными делами и помните о том, что только вы сами можете помочь себе в эти дни. На планеты и звезды рассчитывать точно не стоит, предупреждают астрологи.
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