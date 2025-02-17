Вечером в воскресенье, 16 февраля, на церемонии вручения наград Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в обеих категориях - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший детский и семейный фильм" - победила кукольная анимация британских режиссеров Ника Парка и Мерлина Кроссингема "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace and Gromit: The Vengeance Most Fowl).
Уоллес и Громит опередили кота из "Потока" и получили обе награды BAFTA
На обе эти категории был номинирован и анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток" (Flow).
В свою очередь на американской стриминговой платформе HBO Max "Поток" может гордиться самым большим интересом зрителей.
'Flow' is #1 in the Top 10 Movies on Max today! pic.twitter.com/poMPM6DlJP— Animation on Max (@AnimationOnMax) February 15, 2025
Следующий и, скорее всего, самый значимый момент, который ждет Гинта Зилбалодиса и его команду - это церемония награждения "Оскар", где "Поток" номинирован как в категории "Лучший анимационный фильм", так и в категории "Лучший иностранный фильм". Победители будут определены 3 марта, в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Уоллес и Громит - персонажи, придуманные английским аниматором и режиссером Ником Парком, которые пользуются особой популярностью у британских зрителей, поэтому итог с полученными в обеих номинациях BAFTA наградами кажется весьма закономерным.
Над фильмом, получившим награды, работали 35 аниматоров, создававших 1-5 секунд готового материала в день. В общей сложности на создание фильма ушло 6 лет - на год больше, чем на "Поток" Гинта Зилбалодиса.
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