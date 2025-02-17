Решение о выплате премий принимается исходя из результатов работы конкретного сотрудника в течение всего года. Сотрудники канцелярии получили денежные премии за вклад в достижение поставленных целей, успешную реализацию мероприятий или проектов, улучшение показателей деятельности учреждения, выполнение важных задач и другие заслуги.

В то же время, как указала Госканцелярия, сотрудники пока не получили премии, предусмотренные законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений по итогам оценки их работы за 2024 год, поскольку процесс оценки еще продолжается.

Максимальный размер ежегодной премии по результатам работы в соответствии с законом составляет от 55% до 75% от месячной зарплаты в зависимости от полученной оценки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!