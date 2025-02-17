Манящие обрывы, превратившие жизнь латвийских семей в трагедию

В январе в Facebook большую популярность получила история Кристине Аустере о пережитом в Курземе. "Как сегодня помню ту семью, которую заметила на обрыве Улмалес и которая после взгляда в даль, не выискивая ступени, между прочим, расположенные в каких-то 50 метрах, полетела с обрыва вниз. Смотрела снизу и думала - серьезно? Ну хорошо - мужчина, но на руках маленькая девочка и с ними мама, у которой под сердцем уже хорошо виден малыш. В тот раз все закончилось хорошо, но наверх рекомендую забираться по лестнице", - написала в Facebook пользовательница, добавив и видео с обрушением обрыва на участке Юркалне - Муйжупите, который наблюдала своими глазами. Этим постом она призвала людей уважать обрывы, а также быть внимательными рядом с ними.