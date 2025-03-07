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РВЗ, ВЭФ, РАФ: Как сложилась судьба советских заводов в Латвии?

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"Радиотехника", ВЭФ, "Альфа", РВЗ - гиганты советской промышленности в Латвии
"Радиотехника", ВЭФ, "Альфа", РВЗ - гиганты советской промышленности в Латвии Фото: Wikimedia Commons/коллаж RUS TVNET

В предыдущих материалах TVNET+ мы рассмотрели, как советская индустриализация Латвии в 1950–1970-е годы радикально преобразила город и демографию, и назвали причины, по которым гиганты латвийской промышленности не дожили до наших дней. Однако, за кадром остались множество примеров и цифр, и личные истории заводов, имена которых известны от Латвии до Владивостока. Рассмотрим конкретные предприятия - символы латвийской индустрии советской эпохи - и то, как сложилась их судьба в новые времена.

"Альфа" (Рижский завод полупроводниковых приборов), основанная в 1960-х, была одним из первых производителей микрочипов в СССР. В конце 90-х завод приватизировали и реструктурировали. От некогда единого гиганта к 2000-м остались три юридических лица: AS RD Alfa (управление недвижимостью - сдача в аренду помещений завода), AS Alfa RPAR и AS RD Alfa Mikroelektronikas Departaments, последний из которых продолжил выпуск электронных компонентов - операционных усилителей, микросхем и пр.​

Часть корпусов "Альфы" была снесена или перестроена под торговый центр Alfa​. В урезанном виде латвийская "Альфа" до сих пор работает, через дочерние структуры участвуя в экспорте микроэлектроники (в том числе и двойного назначения).

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