РВЗ, ВЭФ, РАФ: Как сложилась судьба советских заводов в Латвии?

В предыдущих материалах TVNET+ мы рассмотрели, как советская индустриализация Латвии в 1950–1970-е годы радикально преобразила город и демографию, и назвали причины, по которым гиганты латвийской промышленности не дожили до наших дней. Однако, за кадром остались множество примеров и цифр, и личные истории заводов, имена которых известны от Латвии до Владивостока. Рассмотрим конкретные предприятия - символы латвийской индустрии советской эпохи - и то, как сложилась их судьба в новые времена.