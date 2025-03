РВЗ, ВЭФ, РАФ: Как сложилась судьба советских заводов в Латвии?

"Альфа" (Рижский завод полупроводниковых приборов), основанная в 1960-х, была одним из первых производителей микрочипов в СССР. В конце 90-х завод приватизировали и реструктурировали. От некогда единого гиганта к 2000-м остались три юридических лица: AS RD Alfa (управление недвижимостью - сдача в аренду помещений завода), AS Alfa RPAR и AS RD Alfa Mikroelektronikas Departaments, последний из которых продолжил выпуск электронных компонентов - операционных усилителей, микросхем и пр.​