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В Риге выступит Данила Поперечный

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Данила Поперечный
Данила Поперечный Фото: Кадр из видео

19 марта в Xiaomi Arēna с новой программой "Агент 813" выступит популярный комик Данила Поперечный.

"Меня зовут Данила Поперечный, и я спустя 2 года уже в статусе иностранного агента "813" вновь заступаю на комедийную службу и отправляюсь на секретное задание в свой самый большой тур. Новая программа, 48 городов, 29 стран и десятки тысяч вас", - говорит об этом туре Данила Поперечный. 

Он подчеркивает, что за последние пару лет с ним произошло невероятное количество интересных и парадоксальных вещей, которыми ему не терпится поделиться со своей аудиторией:

"Куча новых историй, размышлений, выводов, статусов... Плюс Лос-Анджелес оказался для меня, парня родом из Воронежа, невероятно сумасшедшим местом, которое просто кишит странностями. Так что я приглашаю вас вживую послушать мою новую программу".

"Надо успеть пожить до Третьей Мировой", - подмечает комик. 

Вход на мероприятие с 18:30, начало в 20:00. Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv.

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