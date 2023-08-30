Видео ⟩ Данила Поперечный: "Путин - это не моя родина"

"Путин - это не моя родина", - сказал стендап-комик Данила Поперечный, покинувший Россию, в интервью Катерине Гордеевой.
Данила Поперечный и его жена Полина живут сейчас в Лос-Анджелесе. Определяющим фактором для переезда стало отношение к русским и то, что в этом городе живет многоих знакомых, а потому они не чувствуют себя одиноко.
Супруги живут в одном доме с Соней Таюрской и Ильей Прусикиным. Их квартиры находятся рядом: "Это клевое место, чтобы жить. Дорогое, но нам пока тут нравится".
В 7-м классе Данила переехал в Киев, потому что его мама там нашла работу. С его слов, в годы учебы он не испытывал никаких проблем с украинским или русским языком. Украинский он знает, понимает без перевода, но не говорит из-за акцента.
Мама Данилы сейчас не в Киеве. Она находится в Воронеже у бабушки. Границу с Россией она пересекла в ночь с 23 на 24 февраля. Ситуацию осложняет то, что у нее российский паспорт, а у младшего брата Данилы - украинский. "Сейчас она в безопасности", - говорит стендапер.
"Я не поеду никуда из-за того, что Путин начал войну", - подумал Данила Поперечный после того, как вернулся из Дубая, куда улетел в первые дни войны.
Финальной точкой для отъезда стало то, что он понял: сказанное Владимиром Путиным не всегда соответствует действительности: "Раньше это было хотя бы размазано на несколько сроков".
В качестве примера Данила привел обещание Путина не менять Конституцию - повышение пенсионного возраста. "Вместе с этим появилась статья, что меня проверяют на дискредитацию военных сил РФ", - вспоминает он. Поперечный добавил, что он до сих пор не получил статус "иноагента".
Он считает, что не имеет права призывать кого-то к каким-либо действиям в РФ, потому что он сейчас не там, он уехал: "Я все еще нахожусь в позиции, чтобы не перегнуть палку, чтобы иметь возможность приезжать к бабушке [...].
Это все равно мой дом. Я люблю Россию [...]. Российские власти очень много лет припаивали к понятию "Россия". Не любишь Путина - не любишь Россию".
"Я люблю свою родину. Это мой дом. Я в своей голове пытаюсь понять, может ли родина быть не права. Потому что я как будто бы не то считаю родиной, что сейчас пытаются выставить...
Мне кажется, что Путин - это не моя родина. Это человек, который находится у власти моей родины", - объясняет Данила.
Видео: Интервью с Данилой Поперечным
https://rus.tvnet.lv/6938301/ssylka-dlya-telegram-widgets?preview_token=64e5c65310aa4