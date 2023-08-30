Видео ⟩ Данила Поперечный: "Путин - это не моя родина"

Данила Поперечный и его жена Полина живут сейчас в Лос-Анджелесе. Определяющим фактором для переезда стало отношение к русским и то, что в этом городе живет многоих знакомых, а потому они не чувствуют себя одиноко.

Супруги живут в одном доме с Соней Таюрской и Ильей Прусикиным. Их квартиры находятся рядом: "Это клевое место, чтобы жить. Дорогое, но нам пока тут нравится".

В 7-м классе Данила переехал в Киев, потому что его мама там нашла работу. С его слов, в годы учебы он не испытывал никаких проблем с украинским или русским языком. Украинский он знает, понимает без перевода, но не говорит из-за акцента.

Мама Данилы сейчас не в Киеве. Она находится в Воронеже у бабушки. Границу с Россией она пересекла в ночь с 23 на 24 февраля. Ситуацию осложняет то, что у нее российский паспорт, а у младшего брата Данилы - украинский. "Сейчас она в безопасности", - говорит стендапер.