Кончина Тиммы и Фадеева заставила Каспара Камбалу задуматься о подготовке к смерти

"В связи с последними событиями мне пришла в голову одна мысль. Ушел Тимма, ушел Фадеев. Мои дочери тоже недавно спрашивали, что будет, если один из родителей умрет", - говорит Каспар.

С Ольгой проще, с ее ростом найти гроб - не проблема, продолжает он. "Однажды мы с другом ехали по городу и заехали в похоронное бюро к знакомому. Мы о чем-то болтали, смеялись. Они упомянули, что я такой большой, а гробы такого размера достать не так-то просто".

На заднем плане Ольга отмечает, что Каспар либо сходит с ума, либо стареет. Возможно, эти разговоры - побочный эффект того, что муж бросил пить, добавляет она.

Каспар возражает, что это важно - продумать все до мелочей, чтобы родственникам в дополнение к трауру не пришлось думать о том, где найти гроб и как оплатить похороны.

17 декабря 2024 года тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Ряд СМИ сообщили, что Тимма покончил жизнь самоубийством.

В тот же день в возрасте 48 лет скончался латвийский легкоатлет Айгар Фадеев. В Госполиции по факту его смерти был начат уголовный процесс и назначена экспертиза, но первоначальная информация не свидетельствовала о том, что было совершено преступление.

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