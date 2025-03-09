Латвийский дизайнер женской и детской одежды Катерина Муц считает, что государству необходимо как-то сертифицировать специалистов по созданию дизайна одежды. О проблемах, которые существуют на рынке Латвии, она подробно рассказала в новом выпуске программы TVNET+ "В чем фишка?".
Видео ⟩ Перешитые бирки, стилисты-астрологи и другие "чудеса" рынка в Латвии
По словам Катерины Муц, сертификация нужна, чтобы избежать появления на рынке подделок, как это было в случае, когда шубу с AliExpress выдавали за эксклюзив и сделали наценку в 900%.
"Когда тот скандал был с этой шубой с AliExpress, я общалась с тем, кто знает эту женщину-дизайнера. Она даже якобы преподавала на курсах по стилю, она считает себя дизайнером. У нее прям школа была какая-то", - комментирует Катерина скандальный случай с пошивом шубы. Подробнее TVNET+ об этом писал здесь.
Муц указывает, что сейчас дизайнером может назваться любой человек, который даже не имеет специального образования. Есть случаи, когда такие люди открывают свои школы, курсы и марафоны по стилю.
"А еще смешно, у нас еще есть стилисты-астрологи. Наряды у нас подбираются по астрологической натальной карте", - добавляет дизайнер.
Катерина Муц подчеркивает, что она борец, которая множество раз отстаивала свою позицию и с подобными людьми отказывалась выходить на подиум.
"Я каждый раз рискую. Каждый раз по тонкому льду иду... Что меня просто пошлют. Ну, пока еще не послали ни разу, но
я отказывалась идти на подиум с людьми, которые вот как раз покупают у турков оптом, пришивают свои бирки и говорят, что они дизайнеры", - признается она.
"У нас люди не хотят думать. Это же очень удобно. Вот им придешь, скажешь я - дизайнер. Я отучилась в Париже, проходила практику в Италии, 18 лет жила в Голландии. Ну что, вы мне не поверите?" - рассуждает Муц. Многих подобных специалистов никто не проверяет, а порой это даже и невозможно сделать.
У самой Катерины очень строго с этим. Она работает и сотрудничает только с теми, о которых четко знает, что они окончили:
"Я вот из тех, кто проверяет, потому что для меня важно это все! Потому что я не люблю обманывать себя. Мне не нужна популярность такого вот рода, где я наврала. Я хочу, чтобы если мой шкаф открыли, то там ни один скелет не упал. Ну, потому что это стыдно. Потом, как мне потом... перед родителями, перед сыном, если я вот все это наврала?".
"Я помню, когда я еще комментировала эту ситуацию [с шубой с AliExpress. - Прим. ред.], я предложила если она [продавец этой шубы] услышит, чтобы хотя бы людям объяснила, извинилась, возможно, потому что сейчас она никогда в жизни не сможет больше в Латвии работать", - резюмирует дизайнер.
Полный выпуск программы "В чем фишка?" смотрите на портале RUS TVNET.
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