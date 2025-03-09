Видео Перешитые бирки, стилисты-астрологи и другие "чудеса" рынка в Латвии

"Я вот из тех, кто проверяет, потому что для меня важно это все! Потому что я не люблю обманывать себя. Мне не нужна популярность такого вот рода, где я наврала. Я хочу, чтобы если мой шкаф открыли, то там ни один скелет не упал. Ну, потому что это стыдно. Потом, как мне потом... перед родителями, перед сыном, если я вот все это наврала?".