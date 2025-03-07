"Мне очень нравится, когда я что-то делаю, и это отдается", - признается латвийский дизайнер женской и детской одежды Катерина Муц, которая стала новым гостей передачи TVNET+ "В чем фишка?".
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"Рига считалась маленьким Парижем": Катерина Муц о бедах дизайнеров в Латвии
Своей фишкой Катерина Муц считает то, что каждое изделие создает как для себя. Но она удручена тем, что труд портных, дизайнеров и модельеров сейчас не достаточно ценится:
"До 1991 года Рига считалась маленьким Парижем. Это была реальная индустрия, где мода была на первом месте, и портные являлись элитной профессией. К большому сожалению, сейчас это очень тяжелый труд. Зачем платить больше, если я пойду в любой магазин и куплю эту вещь? Это говорит о том, что люди перестали ценить индивидуальность, индивидуальный стиль, эксклюзивность. И бегут, скорее всего, просто за трендами, которые им продают масс-маркеты".
Видео: Фрагмент интервью с Катериной Муц в передаче "В чем фишка?"