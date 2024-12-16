В латвийском сегменте TikTok вспыхнул скандал: местного дизайнера уличили в перепродаже одежды с AliExpress под видом собственных коллекций. Обещанная эксклюзивность и ручная работа обернулись для покупательницы обманом. TVNET+ разобрался в ситуации.
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Наценка до 900%: латвийского "дизайнера" уличили в перепродаже одежды с AliExpress
Несколько недель назад популярный блогер и преподаватель латышского языка Диана Карпова, которую в соцсетях знают под ником Skolotāja Diāna, рассказала своим подписчикам, что она заказала шубу за 560 евро у модного латвийского дизайнера.
По ее словам, с нее сняли мерки, уточнили желаемый цвет и сказали, что шуба будет готова через 14 дней. Блогер была довольна покупкой, пока не узнала, что точно такую же шубу можно купить на AliExpress, но только не за 560, а за 188 евро со скидкой.
@dkarpovacat Часть 1 ❗️ Как местные делают свой #наебизнес ♬ оригинальный звук - Skolotāja Diāna