Наценка до 900%: латвийского "дизайнера" уличили в перепродаже одежды с AliExpress

Несколько недель назад популярный блогер и преподаватель латышского языка Диана Карпова , которую в соцсетях знают под ником Skolotāja Diāna , рассказала своим подписчикам, что она заказала шубу за 560 евро у модного латвийского дизайнера.

По ее словам, с нее сняли мерки, уточнили желаемый цвет и сказали, что шуба будет готова через 14 дней. Блогер была довольна покупкой, пока не узнала, что точно такую же шубу можно купить на AliExpress, но только не за 560, а за 188 евро со скидкой.