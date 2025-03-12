Видео Что делать, если работодатель не платит налоги? Объясняет VID

Служба государственных доходов (VID) поясняет, что иногда предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями - задерживаются исполнение договоров, накапливаются долги или даже начинается процесс неплатежеспособности.

В таких случаях работодатель может задерживать налоговые платежи, что влияет и на социальные взносы.

"Очень важно, чтобы эти взносы были начислены. Это означает, что человек работает легально, у него есть трудовой договор, и за него начисляются все налоги", - подчеркнула представитель VID Санта Гаранча.

Даже если предприятие сразу не уплачивает налоги, это не означает, что VID игнорирует ситуацию. Служба отслеживает налоговые задолженности и принимает меры для их взыскания, включая сотрудничество с судебными исполнителями и участие в процессах неплатежеспособности.

"Почему государство допускает, что мой работодатель не платит налоги за меня, как работающего человека? Если налоги не уплачены, получу ли я больничное пособие? Будет ли мне выплачено пособие по безработице, если меня уволят? Разве государство не должно гарантировать контроль над уплатой налогов?" - задает вопрос один из зрителей.

VID объясняет, что если социальные взносы были начислены, то человек имеет право на соответствующие социальные пособия, даже если предприятие их еще не уплатило. Это означает, что государственные страховые выплаты рассчитываются на основании начисленных, а не фактически оплаченных взносов.

VID рекомендует всем работникам регулярно проверять свой статус налоговых выплат в Электронной декларационной системе (EDS). Справку также можно запросить в ближайшем центре обслуживания клиентов Агентства государственного социального страхования (VSAA).

Подробнее смотрите в репортаже 4. studija!

Видео: Сюжет программы 4. studija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!