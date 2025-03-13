Гаусс прокомментировал миллионные убытки airBaltic

Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс, прокомментировал финансовые показатели компании.

"Сейчас мы уже в третьем месяце нового года. 2024 год позади. Это был сложный год. Но мы видим перед собой гораздо более перспективный год. Мы продолжаем расти. Вы уже знаете о нашем заказе на новые самолеты, в этом году мы будем расширяться", - сказал Мартин Гаусс

Однако долго существовать с такими финансовыми показателями невозможно. Компании срочно необходимо привлечь дополнительные средства, чтобы стабилизировать финансы. Планируется привлечь сотни миллионов евро, предложив акции компании инвесторам на бирже.

Это означает, что государство больше не будет мажоритарным акционером авиакомпании.

Ранее сообщалось, что оборот самой airBaltic в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.