Аудированные убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Руководство авиакомпании винит в этом драматическом результате внешние обстоятельства и намерено в ближайшее время выйти на фондовый рынок, чтобы привлечь дополнительные средства для роста и стабилизации финансового положения, сообщает TV3 Ziņas.
Гаусс прокомментировал миллионные убытки airBaltic
Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс, прокомментировал финансовые показатели компании.
"Сейчас мы уже в третьем месяце нового года. 2024 год позади. Это был сложный год. Но мы видим перед собой гораздо более перспективный год. Мы продолжаем расти. Вы уже знаете о нашем заказе на новые самолеты, в этом году мы будем расширяться", - сказал Мартин Гаусс
Однако долго существовать с такими финансовыми показателями невозможно. Компании срочно необходимо привлечь дополнительные средства, чтобы стабилизировать финансы. Планируется привлечь сотни миллионов евро, предложив акции компании инвесторам на бирже.
Это означает, что государство больше не будет мажоритарным акционером авиакомпании.
Ранее сообщалось, что оборот самой airBaltic в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.
Как отмечается в отчете руководства airBaltic, убытки в 2024 году были обусловлены рядом факторов, в том числе, как и в 2022-2023 годах, сохранялась значительная нехватка резервных двигателей, что не позволяло компании работать на полную мощность, в связи с чем в напряженные летние месяцы airBaltic арендовала самолеты и экипажи у других авиакомпаний.
Также причиной убытков стали дополнительные расходы в размере 40,4 млн евро из-за ускоренного износа деталей двигателей Pratt & Whitney, так как техническое обслуживание для них потребовалось раньше запланированного срока.
На финансовые результаты авиакомпании повлияли также убытки в размере 32 млн евро из-за снижения курса евро по отношению к доллару США и переоценкой обязательств в долларах США.
Помимо упомянутых факторов, на деятельность авиакомпании повлиял макроэкономический спад на ее основных рынках во второй половине прошлого года, что привело к снижению доходов.
Как сообщалось, в 2023 году аудированная прибыль концерна airBaltic составила 33,652 млн евро по сравнению с убытками в 2022 году, а оборот увеличился на 33,5% до 667,982 млн евро.
Оборот airBaltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, увеличившись на 33,2% по сравнению с 2022 годом, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками в 2022 году.
Государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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