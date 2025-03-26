Мама была готова на все, чтобы маленький Саша улыбался. История самого жестокого каннибала России

Александр Спесивцев - российский серийный убийца и каннибал, русский Джеффри Дамер. Он пытал, убил и съел от 14 до 82 человек и считается одним из самых жестоких маньяков в России, хотя многие о нем даже не слышали - в отличие от печально известного Андрея Чикатило. Пугающий факт: убийца, известный как "Сибирский потрошитель" или "Новокузнецкий монстр", не был бы столь плодовитым и не оставался на свободе так долго, если бы ему не помогала собственная мать.