Ср, 16.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Мама была готова на все, чтобы маленький Саша улыбался. История самого жестокого каннибала России

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no "Youtube" video / Shutterstock / fotokolāža

Александр Спесивцев - российский серийный убийца и каннибал, русский Джеффри Дамер. Он пытал, убил и съел от 14 до 82 человек и считается одним из самых жестоких маньяков в России, хотя многие о нем даже не слышали - в отличие от печально известного Андрея Чикатило. Пугающий факт: убийца, известный как "Сибирский потрошитель" или "Новокузнецкий монстр", не был бы столь плодовитым и не оставался на свободе так долго, если бы ему не помогала собственная мать.

В октябре 1996 года в двери квартиры в российском городе Новокузнецк постучал сантехник, чтобы устранить засор трубы - проблему, которая вредила нескольким другим квартирам в здании.

В квартире проживал 26-летний Александр Спесивцев с матерью Людмилой. Сначала он отказался впускать сантехника в квартиру, утверждая, что душевно болен. Принимая во внимание, что попасть в квартиру было очень нужно, сантехник вызвал милицию, которая в конце концов взломала двери.

Там открылась ужасающая картина.

Рождение монстра

Александр Николаевич Спесивцев родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке, СССР. Он был недоношенным, часто болел и до 12 лет спал с матерью. В подростковые годы поведение подростка стало совсем неадекватным - он писал непристойности на стенах и терроризировал одноклассников.

Мама на поведение сына особого внимания не обращала, говоря, что он - просто подросток, который хочет доминировать над ровесниками. Чувство превосходства и безнаказанности стало венцом развития Александра. Он был уверен, что мать всегда будет его защищать

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх