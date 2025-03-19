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У американской латвийки, которую заметил Netflix, диагностировали аутизм

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Пару лет назад вышел документальный сериал Netflix "Плохой веган" (Bad Vegan), повествующий об американской латвийке Сарме Мелнгайлис. Теперь она дала интервью журналу Ieva, говоря о недавно выявленном диагнозе.

Напомним, что в 2022 году вышел документальный сериал режиссера Криса Смита (Fyre: The Greatest Party That Never Happened, Tiger King) Bad Vegan, рассказывающий об американском бизнесмене латвийского происхождения, основателе ресторана свежести Pure Food and Wine по имени Сарма Мелнгайлис.

Сериал повествует о том, что происходит, если личность женщины ломается любовью, которая оказывается контролирующей, манипулирующей, психологически и финансово насильственной одержимостью неправильным "принцем на белом коне". Принцем, который пообещал Сарме бессмертие ее любимому псу Леону, но вместо этого она получила травму пожизненно и тюремное заключение в тюрьме на острове Рикерс в Нью-Йорке.

Документальный сериал и выступающие в нем герои заставляют задавать много вопросов - является ли Сарма жертвой, или она должна нести ответственность за собственные плохие решения? Если у нее "промытый мозг", можем ли мы считать ее виновной? И, в конце концов, может, Сарма все-таки вышла замуж за "принца на белом коне" не из любви, а из финансовых соображений?

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Осенью 2023 года у Сармы диагностировали аутизм. "Причина, по которой я согласилась на эти проверки врачей, в том, что после сериала Bad Vegan я получил много писем. Многие писали, что им кажется - у меня расстройство аутического спектра. Меня это заинтересовало, я начала изучать и поняла, что стоит это выяснить. И то, что я знаю сейчас, помогает объяснить, как я раньше не видела и не понимала само собой разумеющихся вещей. Думаю, людьми с этим диагнозом легче манипулировать", - рассказала Сарма.

Диагноз поставила доктор Зоя Митчелл, имеющая двадцатилетний опыт работы с пациентами аутического спектра. По ее мнению, диагноз так запоздало выявлен из-за того, что Сарма обладает выдающимся интеллектом, она интеллигентна и хорошо образована.

Сама Сарма, говоря о диагнозе, не удивлена. "Я ни разу не обижалась, когда люди спрашивали, нет ли у меня аутизма. Я думаю, это объясняет не только то, что произошло между мной и [мужем Энтони] Странгисом, но и всю мою жизнь".

"Да, у меня все еще большие долги. Но все, что я заработаю, я использую для оплаты этих долгов. Я работаю над тем, чтобы вернуть свой ресторан и возобновить бизнес. Для меня по-прежнему важно поощрять людей есть натуральную, чистую и здоровую пищу. И еще написала книгу своих мемуаров", - рассказал о планах на будущее изданию Сарма, добавив, что хочет приехать в Латвию, но для этого нужно время и средства.

Подробнее читайте в номере журнала Ieva, который вышел 19 марта!

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