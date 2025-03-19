У американской латвийки, которую заметил Netflix, диагностировали аутизм

Напомним, что в 2022 году вышел документальный сериал режиссера Криса Смита (Fyre: The Greatest Party That Never Happened, Tiger King) Bad Vegan, рассказывающий об американском бизнесмене латвийского происхождения, основателе ресторана свежести Pure Food and Wine по имени Сарма Мелнгайлис.

Сериал повествует о том, что происходит, если личность женщины ломается любовью, которая оказывается контролирующей, манипулирующей, психологически и финансово насильственной одержимостью неправильным "принцем на белом коне". Принцем, который пообещал Сарме бессмертие ее любимому псу Леону, но вместо этого она получила травму пожизненно и тюремное заключение в тюрьме на острове Рикерс в Нью-Йорке.

Документальный сериал и выступающие в нем герои заставляют задавать много вопросов - является ли Сарма жертвой, или она должна нести ответственность за собственные плохие решения? Если у нее "промытый мозг", можем ли мы считать ее виновной? И, в конце концов, может, Сарма все-таки вышла замуж за "принца на белом коне" не из любви, а из финансовых соображений?