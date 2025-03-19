У американской латвийки, которую заметил Netflix, диагностировали аутизм

Напомним, что в 2022 году вышел документальный сериал режиссера Криса Смита (Fyre: The Greatest Party That Never Happened, Tiger King) Bad Vegan, рассказывающий об американском бизнесмене латвийского происхождения, основателе ресторана свежести Pure Food and Wine по имени Сарма Мелнгайлис.
Сериал повествует о том, что происходит, если личность женщины ломается любовью, которая оказывается контролирующей, манипулирующей, психологически и финансово насильственной одержимостью неправильным "принцем на белом коне". Принцем, который пообещал Сарме бессмертие ее любимому псу Леону, но вместо этого она получила травму пожизненно и тюремное заключение в тюрьме на острове Рикерс в Нью-Йорке.
Документальный сериал и выступающие в нем герои заставляют задавать много вопросов - является ли Сарма жертвой, или она должна нести ответственность за собственные плохие решения? Если у нее "промытый мозг", можем ли мы считать ее виновной? И, в конце концов, может, Сарма все-таки вышла замуж за "принца на белом коне" не из любви, а из финансовых соображений?
Осенью 2023 года у Сармы диагностировали аутизм. "Причина, по которой я согласилась на эти проверки врачей, в том, что после сериала Bad Vegan я получил много писем. Многие писали, что им кажется - у меня расстройство аутического спектра. Меня это заинтересовало, я начала изучать и поняла, что стоит это выяснить. И то, что я знаю сейчас, помогает объяснить, как я раньше не видела и не понимала само собой разумеющихся вещей. Думаю, людьми с этим диагнозом легче манипулировать", - рассказала Сарма.