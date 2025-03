У американской латвийки, которую заметил Netflix, диагностировали аутизм

Напомним, что в 2022 году вышел документальный сериал режиссера Криса Смита (Fyre: The Greatest Party That Never Happened, Tiger King) Bad Vegan, рассказывающий об американском бизнесмене латвийского происхождения, основателе ресторана свежести Pure Food and Wine по имени Сарма Мелнгайлис.