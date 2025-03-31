Обозреватель кино и телевидения Даце Буша случайно попала в массовку, не зная, что окажется на съемочной площадке международного проекта "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в главной роли. Хотя она не встретилась с актером, но получила уникальный опыт - ей удалось сыграть элитную московскую даму, заглянуть за кулисы крупнобюджетного фильма и узнать, как на самом деле снимается кино голливудского уровня.
Латвийский инфлюенсер попала в картину про Путина
В Instagram Даце написала:
"Я снималась в фильме с Джудом Лоу, но так и не встретила его. Вместо этого я получила подтверждение, что выгляжу как элитная московская дама 90-х годов, и заработала 45 евро!".
Она рассказывает, что случайно попала в массовку фильма, в описании которого было написано только, что это "международный триллер". Но, как оказалось, это проект "Кремлевский волшебник", в котором Путина играет Джуд Лоу [...].
"Это был первый раз, когда я была статисткой в проекте такого масштаба [...]", - говорит Буша.
"Все должны были прийти на примерку, где подбирали платье и примеряли макияж.
А потом и сами съемки, когда Дом Беньяминов превращался в клуб, посещаемый московской элитой. Я была "человеком бара", как нас называли, который должен был выслушать историю героя/актера и от души посочувствовать", - добавляет она. - Возможно, меня даже можно будет увидеть в фильме".
Даце также рассказывает, почему она решила принять участие в этом проекте.
"Я хотела посмотреть, как снимаются фильмы голливудского уровня. И это было очень впечатляюще! То, как делаются кадры, где каждому человеку на заднем плане задается определенная траектория движения и даются подсказки, что делать, когда делать, секунда за секундой. И все это для того, чтобы создать реалистичный фон".
Даце Буша подытоживает: "Быть участником массовки не так просто, как может показаться. Ведь в какую бы позицию вас ни поставили, вам наверняка придется провести в ней хотя бы пару часов.
Несколько дам из нашей группы, которым выдали сумасшедшие каблуки, почти плакали.
И вам придется долго ждать между съемками. Но это определенно интересный опыт, который стоит повторять время от времени [...]".
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