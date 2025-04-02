"Би-2" выступят в Риге с симфоническим оркестром

Только 7000 зрителей, жителей Риги и гостей из самых разных стран, смогут услышать любимые песни "Би-2" в оркестровых аранжировках.

В программе - как легендарные хиты прошлых лет, так и новые песни. Вас ждет грандиозное музыкальное путешествие, в котором мощь рок-н-ролла вместе с величественной красотой симфонической музыки создает неповторимое действо.

Проект "Би-2" с оркестром" существует уже около 20 лет. За это время в коллаборации с лучшими международными оркестрами были выпущены 4 студийных альбома. К работе над ними группа привлекает наиболее титулованных звукорежиссеров, а запись происходит в легендарных мировых музыкальных студиях.

Начало концерта в 19:00.

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Только со 2 по 10 апреля - специальная цена на билеты для истинных поклонников группы "Би-2"! Не упустите шанс увидеть любимую группу вместе с симфоническим оркестром! Количество билетов по специальной цене ограничено! Код: Bi-2fan

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