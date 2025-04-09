Фото 300 красивых кошек соревновались за звание самой-самой

В минувшие выходные Елгава ненадолго стала кошачьей столицей Европы - в Земгальском олимпийском центре прошла престижная международная выставка "Балтийский победитель FIFe 2025", собравшая 300 кошек из 14 стран. Латвийские организаторы получили разрешение на проведение Всемирной выставки FIFe в 2034 году.
В течение двух дней посетители выставки могли познакомиться как с популярными во всем мире, так и с крайне редкими породами. Тем временем международная команда судей оценивала кошек по строгим стандартам, чтобы присудить им один из самых высоких титулов в регионе - "Балтийский победитель FIFe 2025". На этот раз престижный титул завоевали 34 кошки, шесть из которых представляли Латвию, что подтвердило высокий профессиональный уровень наших заводчиков и качество кошек.
Галерея: Фото победителей (фотограф - tessa.lv):
Особое внимание зрителей привлекло голосование за самого симпатичного кота, определившее победителей конкурса "Елгавский кот 2025 года". Три кошки, набравшие наибольшее количество голосов, были удостоены символических кубков: золотой кубок достался норвежской лесной кошке, серебряный - британской короткошерстной, а бронзовый - бенгальской кошке. Все три обладателя титула проживают в Латвии. Награды за популярность вручались в отсутствие профессионального жюри в зале, что обеспечивало беспристрастность голосования.
Галерея: Церемонии открытия и закрытия, зрительские симпатии (фотограф - tessa.lv):
Организатор выставки и представитель Ассоциации любителей кошек и клубов CFCA Latvija Анжела Фомичева подчеркивает важность мероприятия не только в среде заводчиков котов, но и в обществе в целом: "Это мероприятие - праздник и для владельцев кошек, и для посетителей. Мы очень рады, что Елгава стала местом встречи любителей кошек со всей Европы. В этом году мы особенно рады успеху латвийских кошек - шесть титулов победителей Балтии - это большое достижение! Кроме того, приятно видеть, какой интерес был и со стороны зрителей. Спасибо всем посетителям за терпение и понимание. Учитывая предыдущий опыт, мы удивлены таким большим откликом в Елгаве. Посетители не только приходили посмотреть на кошек, но и активно участвовали, голосовали, посещали организованные лекции, задавали вопросы и проявляли интерес.
Мы рады и горды сообщить, что Ассоциация любителей кошек и клубов CFCA Latvija получила официальное разрешение на проведение Всемирной выставки FIFe в 2034 году. Это огромный вотум доверия Латвии и нашей работе. Нам предстоит большая подготовительная работа, но это будет историческое событие для всего сообщества любителей кошек в Балтии, поскольку выставка такого масштаба пройдет в Балтийском регионе впервые".
Любители кошек на выставке могли встретить как известных фаворитов - мейн-кунов, британских короткошерстных и бирманских котов, - так и менее распространенные породы. Особое внимание было уделено девон-рексам с волнистой шерстью, ориентальным котам, а также норвежским лесным кошкам, чья густая, водонепроницаемая шерсть идеально подходит для северного климата. К удивлению посетителей, там также были сингапурские кошки, курильские бобтейлы и мэнксы - породы, отличающиеся уникальным телосложением и характерным хвостом.
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