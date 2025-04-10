В соответствии с текущими правилами, при достижении пенсионного возраста человек обязан получить всю накопленную во втором уровне сумму. Если это происходит во время падения фондового рынка, пенсионер вынужден фиксировать убытки, не имея возможности дождаться восстановления.

"Сейчас единственная возможность избежать фиксирования убытков - это отложить выход на пенсию. Однако это не всем под силу - из-за состояния здоровья, занятости или личных обстоятельств", - отметила представитель компании, добавив, что пенсионные управляющие уже несколько лет призывают Банк Латвии и Министерство благосостояния внедрить возможность отсрочить выплату капитала второго уровня или выплачивать его поэтапно.

Она подчеркнула, что подобный подход уже применялся - во время кризиса Covid-19 были приняты временные поправки к закону, позволившие будущим пенсионерам отсрочить выплаты на два года.

После резкого падения на финансовых рынках во втором полугодии 2020 года последовал рост бирж, что позволило сохранить значительную часть накоплений. То есть такая практика возможна и уже доказала свою эффективность. Аналогичную возможность необходимо закрепить на постоянной основе, особенно сейчас, когда рынки переживают спад.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из собираемых социальных взносов. Второй, или фондированный, уровень предусматривает инвестирование части социальных взносов работающих в финансовый сектор. В третьем уровне работают частные пенсионные фонды, в которые средства можно вносить добровольно.