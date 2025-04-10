Министерство финансов концептуально поддерживает возможность в кризисных ситуациях, например, при существенном падении финансовых рынков, ввести более гибкий механизм выплаты накоплений второго пенсионного уровня - в том числе с возможностью ее отсрочки или поэтапной выплаты, сообщили в министерстве.
По мнению Минфина, такое решение могло бы помочь жителям лучше защитить свои долгосрочные накопления и дождаться восстановления рынка, избегая, таким образом, необходимости фиксировать убытки в неблагоприятных рыночных условиях.
В то же время министерство отмечает, что основополагающий принцип пенсионной системы Латвии заключается в связке первого и второго уровней - накопления из обоих уровней объединяются для формирования общей пенсии. Если будет отсрочена только выплата накоплений второго уровня, а пенсия первого уровня будет назначена, этот принцип нарушается.
Поэтому для оценки и реализации подобного предложения необходимо участие и позиция Министерства благосостояния как ответственного учреждения, поясняет Минфин.
Ранее сообщалось, что председатель правления инвестиционной компании Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Анжелика Добровольска в интервью агентству LETA выразила мнение, что правительство Латвии должно внедрить устойчивое решение, которое позволило бы в период падения фондового рынка отсрочить выплату капитала второго пенсионного уровня или обеспечить его поэтапную выплату из инвестиционного плана.
Добровольска пояснила, что действующая пенсионная система в Латвии не обеспечивает достаточную защиту людей от рисков колебаний финансового рынка именно в момент, когда защита необходима больше всего - во время выхода на пенсию.
В соответствии с текущими правилами, при достижении пенсионного возраста человек обязан получить всю накопленную во втором уровне сумму. Если это происходит во время падения фондового рынка, пенсионер вынужден фиксировать убытки, не имея возможности дождаться восстановления.
"Сейчас единственная возможность избежать фиксирования убытков - это отложить выход на пенсию. Однако это не всем под силу - из-за состояния здоровья, занятости или личных обстоятельств", - отметила представитель компании, добавив, что пенсионные управляющие уже несколько лет призывают Банк Латвии и Министерство благосостояния внедрить возможность отсрочить выплату капитала второго уровня или выплачивать его поэтапно.
Она подчеркнула, что подобный подход уже применялся - во время кризиса Covid-19 были приняты временные поправки к закону, позволившие будущим пенсионерам отсрочить выплаты на два года.
После резкого падения на финансовых рынках во втором полугодии 2020 года последовал рост бирж, что позволило сохранить значительную часть накоплений. То есть такая практика возможна и уже доказала свою эффективность. Аналогичную возможность необходимо закрепить на постоянной основе, особенно сейчас, когда рынки переживают спад.
В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из собираемых социальных взносов. Второй, или фондированный, уровень предусматривает инвестирование части социальных взносов работающих в финансовый сектор. В третьем уровне работают частные пенсионные фонды, в которые средства можно вносить добровольно.
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