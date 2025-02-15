Снижение рождаемости создает значительную нагрузку и на пенсионную систему. В течение этого года Министерство благосостояния должно разработать план ее совершенствования. В дискуссиях появился также термин "базовая пенсия". Пенсионеры считают, что такая базовая пенсия необходима, однако эксперты напоминают: за многообещающим словосочетанием "базовая пенсия" скрывается менее радужная реальность, сообщает портал Lsm.lv.
Минблаг предложил четыре варианта "базовой пенсии": что они означают?
Совершенствование пенсионной системы преследует две цели: во-первых, пенсия должна быть адекватной, а во-вторых, при выходе на пенсию не должно происходить слишком резкое падение доходов.
Так высказывается министр благосостояния. Также обсуждаются справедливость и мотивация. Само улучшение названо базовой пенсией. Активные пенсионеры в Риге, уже получающие пенсию по возрасту, утверждают, что такая мера необходима. Они считают, что это было бы гарантийной подушкой безопасности в будущем.
Четыре варианта "базовой пенсии" от Министерства благосостояния
Минблаг предлагает четыре возможных варианта того, что называют базовой пенсией.
Первый вариант предусматривает внедрение с 2029 года доплаты за каждый год страхового стажа.
Второй вариант также предполагает внедрение с 2029 года, но только за стаж до конца 1995 года. А три года спустя - за стаж с 1996 года.
Третий вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 6% от медианного дохода, с постепенным увеличением, чтобы к 2038 году она достигла 22%.
Четвертый вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 22% от медианного дохода для всех.
Доктор экономических наук Эдгар Вольскис отметил, что эти варианты нельзя назвать базовой пенсией: "По сути, эти четыре варианта представляют собой лишь доплату за трудовой стаж".
Экономист: второй вариант - наиболее подходящий
По мнению Эдгара Вольскиса, важно помочь тем жителям, кто из-за социально-экономических условий имел низкие доходы и не мог делать взносы. Речь идет о людях со стажем до 1996 года и в период с 1996 по 1999 год.
"На мой взгляд, оптимальное решение, которое действительно устраняет рассматриваемую проблему, - это второй вариант.
Это то, о чем я бы говорил, потому что речь идет именно о людях со стажем до 1996 года, а также о тех, кто работал после 1996 или 1997 года", - оценил Вольскис.
Эксперт: необходимо устранить несправедливость в пенсионной системе
Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс считает, что уже сейчас нужны механизмы поддержки, чтобы снижение доходов при выходе на пенсию не было резким.
"Важно избежать ситуации, когда выплаты не зависят от взносов, а также устранить несправедливые элементы системы, чтобы люди могли на нее рассчитывать", - отметил он.
Изменения потребуют значительных бюджетных средств; их введут не раньше 2029 года
Каждый из предложенных Министерством благосостояния вариантов потребует значительных дополнительных расходов из основного бюджета.
"Финансирование будет исключительно из основного бюджета. Возможно, мы могли бы внедрить изменения раньше, но, учитывая экономическую ситуацию, реально это возможно только с 2029 года", - пояснил министр благосостояния Улдис Аугулис.
Министр не назвал конкретных сумм, пока не выбран окончательный вариант. В то же время активные пенсионеры заявили, что не позволят этому вопросу исчезнуть с повестки дня.
В настоящее время в Латвии более 436 000 получателей пенсий по возрасту. Средний размер пенсии - 580 евро, а 16% пенсионеров получают минимальную пенсию.
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