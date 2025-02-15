Минблаг предложил четыре варианта "базовой пенсии": что они означают?

Экономист: второй вариант - наиболее подходящий

По мнению Эдгара Вольскиса, важно помочь тем жителям, кто из-за социально-экономических условий имел низкие доходы и не мог делать взносы. Речь идет о людях со стажем до 1996 года и в период с 1996 по 1999 год.

"На мой взгляд, оптимальное решение, которое действительно устраняет рассматриваемую проблему, - это второй вариант.

Это то, о чем я бы говорил, потому что речь идет именно о людях со стажем до 1996 года, а также о тех, кто работал после 1996 или 1997 года", - оценил Вольскис.

Эксперт: необходимо устранить несправедливость в пенсионной системе

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс считает, что уже сейчас нужны механизмы поддержки, чтобы снижение доходов при выходе на пенсию не было резким.

"Важно избежать ситуации, когда выплаты не зависят от взносов, а также устранить несправедливые элементы системы, чтобы люди могли на нее рассчитывать", - отметил он.

Изменения потребуют значительных бюджетных средств; их введут не раньше 2029 года

Каждый из предложенных Министерством благосостояния вариантов потребует значительных дополнительных расходов из основного бюджета.

"Финансирование будет исключительно из основного бюджета. Возможно, мы могли бы внедрить изменения раньше, но, учитывая экономическую ситуацию, реально это возможно только с 2029 года", - пояснил министр благосостояния Улдис Аугулис.

Министр не назвал конкретных сумм, пока не выбран окончательный вариант. В то же время активные пенсионеры заявили, что не позволят этому вопросу исчезнуть с повестки дня.

В настоящее время в Латвии более 436 000 получателей пенсий по возрасту. Средний размер пенсии - 580 евро, а 16% пенсионеров получают минимальную пенсию.

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