Министр пояснил, на чем было основано увольнение главы airBaltic

Он отметил, что отстранение от должности прежнего руководителя airBaltic Мартина Гаусса было обусловлено несколькими факторами, включая финансовые показатели компании, а также бизнес-план и бюджет.

Министр не видит трагедии в увольнении Гаусса, поскольку смена руководства время от времени может пойти компании на пользу, особенно если ранее поставленные цели не были достигнуты.

Ранее Гаусс заявил, что ему может быть положена компенсация за досрочное расторжение трудового договора, так как это предусмотрено условиями его контракта. Министр сообщил, что в настоящее время вопрос о выплате компенсации Гауссу не рассматривается.

Министр не раскрыл, о какой сумме может идти речь, однако отметил, что этим вопросом будет заниматься компания, а не государство.

Читайте также Деньги В отставку отправлен председатель правления airBaltic Гаусс

Как уже сообщало агентство LETA, совет директоров airBaltic в понедельник, 7 апреля, принял решение об увольнении Гаусса. Обязанности временного исполнительного директора airBaltic будет исполнять член правления и директор по операционной деятельности Паулс Цалитис.

Гаусс ранее сообщил агентству LETA, что увольнение стало для него неожиданностью, хотя политики уже некоторое время добивались его отставки.

На вопрос, изменил бы он что-либо в своей работе, Гаусс ответил: "Нет, я бы продолжал управлять компанией в том же духе, потому что даже сегодня это хорошая компания".

Гаусс начал работу в airBaltic 1 ноября 2011 года.

В то же время временный председатель совета директоров airBaltic Андрей Мартынов сообщил агентству LETA, что временный совет airBaltic не принимал решения о выплате компенсации Гауссу и на данный момент такой вопрос не включен в повестку дня.

По словам Мартынова, конкурс на должность председателя правления airBaltic будет объявлен в ближайшее время.

Читайте также Деньги Гаусс отправлен в отставку: комментарии премьера и министров