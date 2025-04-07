В отставку отправлен председатель правления airBaltic Гаусс

"Сообщаю, что Мартин Гаусс отправлен в отставку. Для меня важно видеть результаты. airBaltic является важным для государства предприятием, и оно должно уметь самостоятельно развиваться и приспосабливаться к внешним условиям", - пишет Швинка.

Informēju, ka Martins Gauss ir atstādināts no amata. Man ir svarīgi redzēt rezultātus. AirBaltic ir valstij nozīmīgs uzņēmums, un tam ir jāspēj patstāvīgi attīstīties un pielāgoties ārējiem apstākļiem. — Atis Švinka (@atis_svinka) April 7, 2025

В понедельник, 7 апреля, состоялось очередное собрание акционеров Латвийской национальной авиакомпании airBaltic, на котором были подтверждены ранее объявленные убытки и достижения в 2024 году. На повестке дня также рассматривались вопросы, связанные с запуском IPO, требующие дополнительных утверждений перед вступлением в силу.

Во время собрания акционеров крупнейший акционер airBaltic - Министерство сообщения Латвийской Республики - выразил недоверие председателю правления предприятия Мартину Гаусу. После собрания акционеров совет airBaltic созвал внеочередное заседание совета. Учитывая выраженное акционером недоверие, совет принял решение, начиная с 7 апреля 2025 года освободить от должности прежнего председателя правления Мартина Гаусса.