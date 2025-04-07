В отставку отправлен председатель правления airBaltic Гаусс

Председатель правления Латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс отстранен от должности, сообщил в соцсети Х министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").
"Сообщаю, что Мартин Гаусс отправлен в отставку. Для меня важно видеть результаты. airBaltic является важным для государства предприятием, и оно должно уметь самостоятельно развиваться и приспосабливаться к внешним условиям", - пишет Швинка.
Informēju, ka Martins Gauss ir atstādināts no amata. Man ir svarīgi redzēt rezultātus. AirBaltic ir valstij nozīmīgs uzņēmums, un tam ir jāspēj patstāvīgi attīstīties un pielāgoties ārējiem apstākļiem.— Atis Švinka (@atis_svinka) April 7, 2025
В понедельник, 7 апреля, состоялось очередное собрание акционеров Латвийской национальной авиакомпании airBaltic, на котором были подтверждены ранее объявленные убытки и достижения в 2024 году. На повестке дня также рассматривались вопросы, связанные с запуском IPO, требующие дополнительных утверждений перед вступлением в силу.
Во время собрания акционеров крупнейший акционер airBaltic - Министерство сообщения Латвийской Республики - выразил недоверие председателю правления предприятия Мартину Гаусу. После собрания акционеров совет airBaltic созвал внеочередное заседание совета. Учитывая выраженное акционером недоверие, совет принял решение, начиная с 7 апреля 2025 года освободить от должности прежнего председателя правления Мартина Гаусса.
Андрей Мартынов, председатель совета airBaltic: "airBaltic» от имени совета и команды выражаем благодарность Мартину Гауссу за его лидерство, отдачу и видение с 2011 года. На протяжении более десяти лет Мартин Гаусс руководил предприятием через значительные перемены и рост, создавая сильную основу для будущего авиакомпании".
"При этом сохраняется доверие к правлению и профессиональной команде airBaltic, которая ежедневно обеспечивает деятельность предприятия, пассажирские перевозки и оперативное управление. Цели основной деятельности не изменились и airBaltic продолжает работу над реализацией стратегии и продвижением к потенциальному IPO", - дополняет Андрей Мартынов.
С сегодняшнего дня обязанности временного исполнительного директора авиакомпании airBaltic будет исполнять Паулс Цалитис, действующий член правления и директор по оперативному управлению airBaltic. Кроме того, работу в правлении предприятия продолжит Витольд Яковлев, член правления и финансовый директор.
"Общество airBaltic продолжает свою деятельность с неизменной решимостью достичь поставленных стратегических целей, и операционная деятельность предприятия не будет затронута. Наша команда сильна и мотивирована, и мы готовы обеспечить стабильность, непрерывность и развитие", - отметил исполняющий обязанности исполнительного директора airBaltic Паулс Цалитис.
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