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В отставку отправлен председатель правления airBaltic Гаусс

Экс-председатель правления airBaltic Мартин Гаусс
Экс-председатель правления airBaltic Мартин Гаусс Фото: Madis Veltman

Председатель правления Латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс отстранен от должности, сообщил в соцсети Х министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").

"Сообщаю, что Мартин Гаусс отправлен в отставку. Для меня важно видеть результаты. airBaltic является важным для государства предприятием, и оно должно уметь самостоятельно развиваться и приспосабливаться к внешним условиям", - пишет Швинка.

В понедельник, 7 апреля, состоялось очередное собрание акционеров Латвийской национальной авиакомпании airBaltic, на котором были подтверждены ранее объявленные убытки и достижения в 2024 году. На повестке дня также рассматривались вопросы, связанные с запуском IPO, требующие дополнительных утверждений перед вступлением в силу.

Во время собрания акционеров крупнейший акционер airBaltic - Министерство сообщения Латвийской Республики - выразил недоверие председателю правления предприятия Мартину Гаусу. После собрания акционеров совет airBaltic созвал внеочередное заседание совета. Учитывая выраженное акционером недоверие, совет принял решение, начиная с 7 апреля 2025 года освободить от должности прежнего председателя правления Мартина Гаусса.

Андрей Мартынов, председатель совета airBaltic: "airBaltic» от имени совета и команды выражаем благодарность Мартину Гауссу за его лидерство, отдачу и видение с 2011 года. На протяжении более десяти лет Мартин Гаусс руководил предприятием через значительные перемены и рост, создавая сильную основу для будущего авиакомпании".

"При этом сохраняется доверие к правлению и профессиональной команде airBaltic, которая ежедневно обеспечивает деятельность предприятия, пассажирские перевозки и оперативное управление. Цели основной деятельности не изменились и airBaltic продолжает работу над реализацией стратегии и продвижением к потенциальному IPO", - дополняет Андрей Мартынов.

С сегодняшнего дня обязанности временного исполнительного директора авиакомпании airBaltic будет исполнять Паулс Цалитис, действующий член правления и директор по оперативному управлению airBaltic. Кроме того, работу в правлении предприятия продолжит Витольд Яковлев, член правления и финансовый директор.

"Общество airBaltic продолжает свою деятельность с неизменной решимостью достичь поставленных стратегических целей, и операционная деятельность предприятия не будет затронута. Наша команда сильна и мотивирована, и мы готовы обеспечить стабильность, непрерывность и развитие", - отметил исполняющий обязанности исполнительного директора airBaltic Паулс Цалитис.

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