Гаусс отправлен в отставку: комментарии премьера и министров

Ожидается, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic сможет работать в различных условиях рынка и реагировать на внешнее влияние, и руководство авиакомпании должно быть способно обеспечить результаты, заявил журналистам после собрания по сотрудничеству коалиционных партий министр сообщения Атис Швинка, сообщает агентство LETA.
Он указал, что на собрании акционеров в понедельник рассматривался прошлогодний отчет и анализировались финансовые показатели.
Министр отметил, что в отчете видно, что предприятие понесло убытки в размере 118 миллионов евро. После оценки отчета на собрании акционеров Минсообщения как государственный держатель акций выразило недоверие председателю правления и исполнительному директору Мартину Гауссу, и совет освободил его от исполнения обязанностей, рассказал Швинка.
Министр выразил надежду, что компания станет сильнее за счет пересмотра и корректировки бизнес-планов, анализа и контроля затрат. "У нас впереди второй и третий кварталы, которые сезонно сильнее, и мы ожидаем лучших результатов с каждым кварталом", - сказал министр, добавив, что еще предстоит работа по привлечению частного капитала.
"Мы будем работать над этим планомерно, анализируя готовность как компании, так и рынка", - сказал Швинка.
Он не уточнил, когда и как будет осуществляться поиск нового председателя совета директоров и будут ли его искать за рубежом.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что, несмотря на произошедшее, airBaltic была и остается стратегически важной для Латвии компанией и непрерывность деятельности компании не может быть затронута.
"Мы хотим сохранить принцип соединимости airBaltic, ее стратегическое значение в аэропорту Риги и странах Балтии", - сказала Силиня.
В то же время она отметила, что Латвия хочет, чтобы компания могла адаптироваться к условиям внешнего рынка, которые в настоящее время меняются.
Премьер-министр подчеркнула, что она ждет видения Меморандума о взаимопонимании или письма с ожиданиями, где будут изложены будущие направления развития airBaltic, в которых компания усилит свою роль на рынке Латвии и стран Балтии.
"Мы также продолжим оценивать, как мы можем более жестко контролировать расходы, которые несет airBaltic, чтобы эта соединимость окупалась, чтобы быть уверенными, что все рейсы, выполняемые airBaltic, рассчитываются с точки зрения контроля расходов, как это укрепляет конкурентоспособность не только Латвии, но и компании в целом", - сказала Силиня, добавив, что Латвия по-прежнему хочет двигаться к первичному публичному размещению (IPO) акций airBaltic, привлекая новых инвесторов.
"Продолжаем работать, летаем airBaltic", - призвала премьер.
В свою очередь министр экономики Виктор Валайнис выразил надежду, что совсем скоро будет найден новый председатель правления, который сможет справиться с вызовами, стоящими перед предприятием.
"airBaltic может достичь своих целей в ближайшие годы, и я верю, что новое руководство сможет это сделать, - сказал Валайнис, добавив, что решение об увольнении Гаусса является правильным и полностью поддерживается.
На вопрос, планируется ли выплачивать Гауссу какие-либо компенсации, ни Швинка, ни Силиня конкретных ответов не предоставили.
Силиня указала, что на любом предприятии очень важно, чтобы руководство следило за финансами предприятия.
Премьер отметила, что задача нового совета - контролировать использование финансовых средств, а также достижение стратегических целей.
Силиня добавила, что ждет того, что правление само осознает, что в данный момент у предприятия "не самое яркое, положительное финансовое состояние", рынки колеблются и никакие выплаты, которые стали бы дополнительным бременем для предприятия, не допустимы.
Как уже сообщалось, совет латвийской национальной авиакомпании airBaltic в понедельник принял решение об увольнении нынешнего председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса.
С понедельника обязанности временного исполнительного директора airBaltic будет выполнять нынешний член правления и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис. Член правления и финансовый директор Витолдс Яковлев также продолжит работу в правлении предприятия.
В понедельник во время собрания акционеров крупнейший акционер airBaltic - Минсообщения - выразил недоверие Гауссу. После собрания акционеров было созвано внеочередное заседание совета. Учитывая недоверие акционеров, совет принял решение уволить действующего председателя правления Гаусса с понедельника.
В то же время на очередном общем собрании акционеров были утверждены результаты деятельности авиакомпании за 2024 год и объявленный ранее убыток в размере 118,159 млн евро.
Председатель совета аirBaltic Андрей Мартынов поблагодарил Гаусса за его лидерство, преданность делу и видение ситуации с 2011 года, отметив, что более десяти лет Гаусс вел компанию через значительные изменения и рост, заложив прочный фундамент для будущего авиакомпании.
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