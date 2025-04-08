Гаусс отправлен в отставку: комментарии премьера и министров

"Мы хотим сохранить принцип соединимости airBaltic, ее стратегическое значение в аэропорту Риги и странах Балтии", - сказала Силиня.

В то же время она отметила, что Латвия хочет, чтобы компания могла адаптироваться к условиям внешнего рынка, которые в настоящее время меняются.

Премьер-министр подчеркнула, что она ждет видения Меморандума о взаимопонимании или письма с ожиданиями, где будут изложены будущие направления развития airBaltic, в которых компания усилит свою роль на рынке Латвии и стран Балтии.

"Мы также продолжим оценивать, как мы можем более жестко контролировать расходы, которые несет airBaltic, чтобы эта соединимость окупалась, чтобы быть уверенными, что все рейсы, выполняемые airBaltic, рассчитываются с точки зрения контроля расходов, как это укрепляет конкурентоспособность не только Латвии, но и компании в целом", - сказала Силиня, добавив, что Латвия по-прежнему хочет двигаться к первичному публичному размещению (IPO) акций airBaltic, привлекая новых инвесторов.

"Продолжаем работать, летаем airBaltic", - призвала премьер.

В свою очередь министр экономики Виктор Валайнис выразил надежду, что совсем скоро будет найден новый председатель правления, который сможет справиться с вызовами, стоящими перед предприятием.

"airBaltic может достичь своих целей в ближайшие годы, и я верю, что новое руководство сможет это сделать, - сказал Валайнис, добавив, что решение об увольнении Гаусса является правильным и полностью поддерживается.