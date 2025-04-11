Крупнейший весенний фестиваль цветов объявляет дату открытия и программу

Усадьба оживает — развлечения для всей семьи каждый день

С 18 апреля Пакруойская усадьба заживет настоящей дворянской жизнью — гостей будут ждать карусель, детские игры, прокат дворянских костюмов, ретро-фотоателье, мастер-классы по валянию шерсти и керамике, изготовление скворечников и множество других развлечений. В мастерских ремесленников на территории усадьбы можно будет наблюдать за работой мастеров традиционных ремесел и пообщаться с ними.

Пакруойская усадьба — это не только цветущие сады, но и подлинная история. Здесь посетители смогут познакомиться с действующим сельским хозяйством XIX века, увидеть старинные моторы, пасти гусей, кормить лошадей, прогуляться по парку, посетить историческую винокурню, экспозицию ретро-автомобилей, ансамбль усадебных зданий и уникальное архитектурное сооружение позднего классицизма — арочный мост. Маленьких любителей природы порадует яркий "городок скворечников", приглашающий поближе познакомиться с жизнью птиц.

Пакруойская усадьба Фото: Пресс-фото

Фестиваль "Весенняя симфония" — это не только миллионы цветов. Это весеннее возрождение, где сплетаются природа, культура и элегантность усадьбы. Праздник предназначен для всей семьи — каждый здесь найдет что-то по душе: от красок и гармонии до исторических впечатлений, обучающих программ и веселья.

Планируя поездку в праздничные выходные, воспользуйтесь возможностью посетить фестиваль по более выгодной цене. 18 апреля, а также 2 и 5 мая, когда в Литве, в отличие от Латвии, нет выходных, действуют цены на билеты буднего дня.

Подробнее о фестивале здесь.



график цветения Фото: Пресс-фото