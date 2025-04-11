Крупнейший весенний фестиваль цветов объявляет дату открытия и программу

В праздничные пасхальные выходные Пакруойская усадьба откроет свои двери для одного из самых ярких событий года — фестиваля тюльпанов и весенних цветов "Весенняя симфония". Этот праздник, который пройдет уже в четвертый раз, приглашает отправиться в впечатляющее путешествие сквозь цветущую весну, искусство, историю и атмосферу возрожденной дворянской усадьбы.
Пасха среди цветов
В этом году праздник будет особенно отмечен духом Пасхи — это прекрасная возможность отпраздновать пробуждение природы, поприветствовать вернувшихся птиц и тепло. Составленный Пакруойской усадьбой график цветения показывает, что даже капризы природы не остановят цветение — команда садоводов заботливо ухаживает за самыми нежными и редкими сортами цветов, чтобы гости могли насладиться настоящим чудом цветения. Во время фестиваля на территории усадьбы распустятся более 5 миллионов весенних цветов — среди них 250 различных сортов и ТОП-10 самых красивых тюльпанов мира. Каждый цветок — как живое произведение искусства, приглашающее окунуться в природную терапию красок и ароматов под открытым небом.
Желающие узнать больше о сортах тюльпанов, их истории и уходе, смогут принять участие в экскурсиях с гидами по цветам, а понравившиеся растения приобрести на весенней ярмарке. Здесь будут предложены различные саженцы и весенние растения, которые можно увезти с собой и привнести частичку фестиваля в свой дом.
"Цветочная вселенная" — посвящение М. К. Чюрлёнису
Один из самых ярких акцентов фестиваля в этом году — композиция "Цветочная вселенная", созданная в честь 150-летия со дня рождения литовского композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса. В парке усадьбы зацветут "планеты" из цветов, а сопровождать это будет музыка Чюрлёниса.
Усадьба оживает — развлечения для всей семьи каждый день
С 18 апреля Пакруойская усадьба заживет настоящей дворянской жизнью — гостей будут ждать карусель, детские игры, прокат дворянских костюмов, ретро-фотоателье, мастер-классы по валянию шерсти и керамике, изготовление скворечников и множество других развлечений. В мастерских ремесленников на территории усадьбы можно будет наблюдать за работой мастеров традиционных ремесел и пообщаться с ними.
Пакруойская усадьба — это не только цветущие сады, но и подлинная история. Здесь посетители смогут познакомиться с действующим сельским хозяйством XIX века, увидеть старинные моторы, пасти гусей, кормить лошадей, прогуляться по парку, посетить историческую винокурню, экспозицию ретро-автомобилей, ансамбль усадебных зданий и уникальное архитектурное сооружение позднего классицизма — арочный мост. Маленьких любителей природы порадует яркий "городок скворечников", приглашающий поближе познакомиться с жизнью птиц.
Фестиваль "Весенняя симфония" — это не только миллионы цветов. Это весеннее возрождение, где сплетаются природа, культура и элегантность усадьбы. Праздник предназначен для всей семьи — каждый здесь найдет что-то по душе: от красок и гармонии до исторических впечатлений, обучающих программ и веселья.
Планируя поездку в праздничные выходные, воспользуйтесь возможностью посетить фестиваль по более выгодной цене. 18 апреля, а также 2 и 5 мая, когда в Литве, в отличие от Латвии, нет выходных, действуют цены на билеты буднего дня.
Подробнее о фестивале здесь.
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