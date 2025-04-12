Видео Поиск источника сильного запаха в рижской канализации: комментарии ответственных служб

В четверг, 10 апреля, более шести часов экстренные службы, включая представителей Национальных вооруженных сил, работали в Риги, чтобы установить источник нетипичного запаха, ощущавшегося в канализации. Были взяты несколько проб, которые переданы на лабораторное исследование, сообщает программа Degpunktā.
Поиски источника утечки вещества начались после звонка сотрудников Рижской 1-й заочной средней школы (Rīgas 1. Tālmācības vidusskola) в экстренные службы. Именно они первыми почувствовали в школьной канализации необычный запах.
"Около пяти часов почувствовали очень сильный, химический запах - настолько сильный, что мы эвакуировали школу, вызвали службы, и с тех пор в здание не возвращались. Сейчас запах все еще ощущается, но, по словам специалистов, он не представляет угрозы для здоровья. Помещения проветриваются, мы находимся в куртках, но ситуация уже не такая критическая", - рассказал Валдис Янис Ваверс, заместитель директора Рижской 1-й заочной средней школы.
Были привлечены значительные силы служб, создан оперативный штаб для координации работ. В его состав вошли представители Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции, роты Национальных вооруженных сил по защите от оружия массового поражения, Рижской комиссии гражданской обороны и предприятия Rīgas ūdens.
"Взяли карты, смотрели, откуда мог бы исходить запах. Периодически открывали люки, чтобы понять, есть ли там запах. В некоторых местах он ощущался, в других - нет. Ищем источник", - пояснил Кришьянис Минценбергс, сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы.
"Были проинформированы ближайшие крупные предприятия. В первую очередь думали о безопасности жителей и о возможной угрозе. Пришли к выводу, что опасности для здоровья нет. Провели анализ сточных вод, наши приборы ничего не выявили. В завершение взяли пробы сточных вод и передали их представителям Государственной пожарно-спасательной службы", - рассказал Андрис Зепс, командир роты НВС по защите от оружия массового поражения.
На месте также присутствовали представители Рижской думы, чтобы в случае критической ситуации оперативно искать решения.
"Учитывая, что химическое вещество было обнаружено в канализационной системе, которую обслуживает самоуправление, логично, что мы тоже были на месте, чтобы понять, какие действия необходимы для ограничения дальнейшего распространения вещества или снижения его воздействия на окружающую среду и здоровье людей. В случае необходимости мы были готовы заняться размещением эвакуированных жителей", - поделился руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс.
Источник запаха в четверг, 11 апреля, так и не был найден. Пробы, взятые из канализации, находятся в лаборатории.
Представители Rīgas ūdens сообщили СМИ, что в настоящее время рассматриваются две версии произошедшего - несанкционированное подключение к канализационной сети или технологическая авария на каком-либо предприятии, в результате которой опасные вещества попали в канализацию.
После завершения экспертизы вещество будет точно определено, что позволит точнее установить его источник.
Напомним, в четверг, 10 апреля, во второй половине дня в Риге в районе от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю из канализационных люков на улице исходил сильный запах вещества неустановленного происхождения.
Спасатели в сотрудничестве с другими службами и представителями Рижской комиссии по гражданской обороне пытались установить источник запаха в конкретном районе. К расследованию была также привлечена рота защиты от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил, специалисты которой отобрали образцы вещества для лабораторного анализа, а также провели замеры качества воздуха.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) указала, что концентрация вещества в воздухе не достигла уровня, представляющего угрозу для здоровья населения, и потому было принято решение не предпринимать дополнительных мер на месте происшествия. Также отмечено, что интенсивность запаха не увеличивалась.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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