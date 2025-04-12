Видео Поиск источника сильного запаха в рижской канализации: комментарии ответственных служб

"Были проинформированы ближайшие крупные предприятия. В первую очередь думали о безопасности жителей и о возможной угрозе. Пришли к выводу, что опасности для здоровья нет. Провели анализ сточных вод, наши приборы ничего не выявили. В завершение взяли пробы сточных вод и передали их представителям Государственной пожарно-спасательной службы", - рассказал Андрис Зепс, командир роты НВС по защите от оружия массового поражения.

На месте также присутствовали представители Рижской думы, чтобы в случае критической ситуации оперативно искать решения.

"Учитывая, что химическое вещество было обнаружено в канализационной системе, которую обслуживает самоуправление, логично, что мы тоже были на месте, чтобы понять, какие действия необходимы для ограничения дальнейшего распространения вещества или снижения его воздействия на окружающую среду и здоровье людей. В случае необходимости мы были готовы заняться размещением эвакуированных жителей", - поделился руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс.

Источник запаха в четверг, 11 апреля, так и не был найден. Пробы, взятые из канализации, находятся в лаборатории.

Представители Rīgas ūdens сообщили СМИ, что в настоящее время рассматриваются две версии произошедшего - несанкционированное подключение к канализационной сети или технологическая авария на каком-либо предприятии, в результате которой опасные вещества попали в канализацию.

После завершения экспертизы вещество будет точно определено, что позволит точнее установить его источник.

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