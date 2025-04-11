В систему канализации Риги, возможно, попали органические соединения с сильным запахом

Эти соединения быстро растворяются и, как объяснил Ванзович, практически не достигают очистных сооружений сточных вод.

При этом он отметил, что лаборатория предприятия не специализируется на анализе именно таких органических соединений, поэтому текущие пробы не позволили получить более точную информацию о природе вещества.

На следующей неделе отобранные образцы сточных вод планируется отправить в специализированную лабораторию, которая, возможно, сможет точно установить, о каком типе органических соединений идет речь.

Напомним, в четверг во второй половине дня в Риге в районе от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю из канализационных люков на улице исходил сильный запах вещества неустановленного происхождения.

Спасатели в сотрудничестве с другими службами и представителями Рижской комиссии по гражданской обороне пытались установить источник запаха в конкретном районе. К расследованию была также привлечена рота защиты от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил, специалисты которой отобрали образцы вещества для лабораторного анализа, а также провели замеры качества воздуха.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) указала, что концентрация вещества в воздухе не достигла уровня, представляющего угрозу для здоровья населения, и потому было принято решение не предпринимать дополнительных мер на месте происшествия. Также отмечено, что интенсивность запаха не увеличивалась.

Компания Rīgas ūdens заявила, что будет тщательно расследовать возможное попадание опасных веществ в канализационную систему, так как подобные инциденты могут повлечь за собой серьезные убытки. По словам Ванзовича, установление происхождения вещества станет приоритетной задачей в ближайшее время.