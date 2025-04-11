В Риге в канализационных колодцах констатирован запах вещества неизвестного происхождения

Как сообщает агентство LETA, во второй половине дня в четверг в Риге на территории от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю в находящихся на улице канализационных колодцах был констатирован запах вещества неизвестного происхождения.

Спасатели в сотрудничестве с другими службами и представителями Рижской комиссии гражданской обороны искали причину запаха в конкретном районе. Также была вызвана рота по защите от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил, чтобы взять образцы вещества и передать их на лабораторное исследование, а также для проведения анализа воздуха.

VUGD указывает, что представляющий опасность для здоровья человека уровень концентрации вещества не констатирован, в связи с чем принято решение об отсутствии необходимости в дополнительных действиях на месте происшествия, кроме того, интенсивность запаха не увеличилась.

Представители Рижской комиссии по гражданской обороне передадут образцы в Государственную службу окружающей среды.

Для координации работ на месте происшествия был создан оперативный штаб. Работы на месте происшествия были завершены незадолго до полуночи, сообщили в VUGD.