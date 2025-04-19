​В истории известно всего несколько случаев так называемых дикарей, когда человек рос в социальной изоляции, практически не контактируя с другими людьми. Обычно такие люди в раннем детстве оказываются в окружении стаи волков или собак и приспосабливаются к их образу жизни, но случай американской девочки Джини Уайли - иной: ее собственный отец более десяти лет держал ее запертой в комнате, привязанной к ночному горшку в полной темноте.