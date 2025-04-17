Куда обращаться за медицинской помощью в пасхальные выходные

В случае легких заболеваний, таких как простуда, боль в горле, незначительная температура, расстройства пищеварения, а также обострения хронических заболеваний жителей призывают звонить на консультационный телефон семейных врачей 66016001. Эксперты дадут медицинские рекомендации относительно необходимых действий.

NVD рекомендует звонить на консультационный телефон и в тех случаях, когда возникают сомнения, нужно ли немедленно обращаться к врачу или визит можно отложить до следующего рабочего дня.

В крупных городах Латвии будут доступны услуги дежурных врачей. Дежурный врач предоставляет такие же услуги, как и семейный врач, и консультацию можно получить очно. Актуальное расписание работы дежурных врачей и места приема можно узнать в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību? ("Где получить медицинскую помощь?") на сайте NVD.

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В случае травм, ожогов, резкого ухудшения самочувствия или других острых ситуаций жители смогут получить помощь в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы.