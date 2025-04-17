Куда обращаться за медицинской помощью в пасхальные выходные

Во время пасхальных выходных в крупнейших городах Латвии можно будет получить медицинскую консультацию у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD).
В случае легких заболеваний, таких как простуда, боль в горле, незначительная температура, расстройства пищеварения, а также обострения хронических заболеваний жителей призывают звонить на консультационный телефон семейных врачей 66016001. Эксперты дадут медицинские рекомендации относительно необходимых действий.
NVD рекомендует звонить на консультационный телефон и в тех случаях, когда возникают сомнения, нужно ли немедленно обращаться к врачу или визит можно отложить до следующего рабочего дня.
В крупных городах Латвии будут доступны услуги дежурных врачей. Дежурный врач предоставляет такие же услуги, как и семейный врач, и консультацию можно получить очно. Актуальное расписание работы дежурных врачей и места приема можно узнать в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību? ("Где получить медицинскую помощь?") на сайте NVD.
В случае травм, ожогов, резкого ухудшения самочувствия или других острых ситуаций жители смогут получить помощь в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы.
Перед тем как самостоятельно отправиться в приемное отделение больницы, NVD рекомендует позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что необходимая помощь действительно будет предоставлена. Например, есть приемные отделения, куда можно обращаться при подозрении на перелом кости или если требуется наложение швов, а в других - при получении ожогов тела.
Одновременно NVD подчеркивает, что обращение в приемное отделение больницы - это решение для острых случаев, когда требуется немедленная медицинская помощь, и не является альтернативой плановым медицинским услугам.
В случаях, представляющих угрозу жизни, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или потере сознания, необходимо немедленно звонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренной помощи 112.
NVD призывает жителей заранее проверить содержимое своей домашней аптечки и убедиться, что в ней есть все необходимое. При наличии хронических заболеваний служба рекомендует не откладывать обновление рецептов, чтобы в праздники, когда семейный врач недоступен, не столкнуться с нехваткой регулярно принимаемых медикаментов.
Также жителей призывают обратить внимание на праздничный стол - чтобы питание было сбалансированным, пить достаточно воды и больше двигаться на свежем воздухе.
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