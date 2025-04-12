Как в пасхальные выходные будет работать Восточная больница

В эти дни также не будет работать единый телефонный номер для записи в Восточной больнице. RAKUS призывает записываться на обследования в указанные даты электронным способом - через сайт больницы.

В рабочие дни телефон для записи работает с 8:00 до 17:00.

В свою очередь, в пятницу, 2 мая, которая во многих местах будет выходным днем, амбулаторные консультации врачей и диагностические услуги в Восточной больнице будут предоставляться в обычном порядке.

Как обычно, в этот день будут проводиться и амбулаторные приемы, и диагностические обследования, а также будет работать единый телефон для записи.

Однако в субботу, 10 мая, в перенесенный рабочий день, эти услуги будут недоступны, и единый телефон для записи также работать не будет.

Такое решение принято для обеспечения непрерывности лечебного процесса, исключения недоразумений и минимизации рисков, связанных с необходимостью переноса визитов.

Неотложная медицинская помощь и прием пациентов в клинике неотложной помощи RAKUS, а также пункт неотложной офтальмологической помощи стационара "Бикерниеки" будут работать круглосуточно и без выходных, предоставляя помощь пациентам в острых состояниях.