Вирджиния Джуффре, обвинявшая британского принца Эндрю и американского финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, покончила с собой, сообщила ее семья.
41-летняя Джуффре умерла в пятницу в штате Западная Австралия, где она жила в течение нескольких лет, говорится в заявлении семьи.
«Вирджиния была неукротимым воином в борьбе с сексуальным насилием и секс-торговлей. Она была светом, который помог многим пострадавшим, — говорится в заявлении семьи. — Несмотря на все невзгоды, с которыми она столкнулась в своей жизни, она сияла так ярко. Ее будет очень не хватать».
Полиция Западной Австралии сообщила, что в пятницу вечером их вызвали в дом в районе Ниргабби, где они обнаружили Джуффре без сознания.
В заявлении говорится следующее: «Смерть расследуется детективами отдела по расследованию особо тяжких преступлений; по предварительным данным, смерть не вызывает подозрений».
Джуффре, родившаяся в США, жила с детьми и мужем Робертом в пригороде Северного Перта, хотя в недавних сообщениях говорилось, что пара рассталась после 22 лет брака.
Три недели назад Джуффре написала в инстаграме, что получила серьезные травмы в результате автомобильной аварии, о которой, по словам ее семьи, она не собиралась подробно рассказывать. Местная полиция позже оспорила серьезность аварии.
Джуффре одной из первых призвала к уголовному преследованию Эпштейна. В июле 2019 года ему было предъявлено обвинение в торговле сексуальными услугами.
По данным обвинения, 66-летний Эпштейн стоял у истоков целой структуры, которая вовлекала несовершеннолетних девушек в занятия проституцией. Одна из женщин, подавших иск на Эпштейна, утверждает, что он держал ее в неволе в качестве секс-рабыни и заставил заниматься сексом с семью мужчинами.
Джуффре, утверждает, что Эпштейн нанял ее работать массажисткой в возрасте 15 лет, познакомившись с ней на курорте Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Затем ее заставляли заниматься сексом с Эпштейном.
Власти утверждают, что через несколько недель после ареста Эпштейн покончил с собой в нью-йоркском исправительном центре Metropolitan Correctional Center.
Смерть Эпштейна уже много лет вызывает споры: некоторые утверждают, что он был убит в тюрьме, чтобы скрыть разоблачение богатых и влиятельных клиентов, которые якобы были вовлечены в свидания с примерно 250 несовершеннолетними девушками на его острове. В 2024 году группа жертв подала иск, обвинив ФБР в том, что оно скрывает, что не расследовало дело Эпштейна должным образом.
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Администрация президента США Дональда Трампа пообещала обнародовать все документы, связанные с обвинениями против Эпштейна, включая списки высокопоставленных лиц, связанных с ним. В феврале была обнародована «первая порция» документов, не содержавшая никаких сенсаций.
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В 2022 году суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал внесудебное соглашение, заключенное между Эпштейном и Джуффре. Согласно документу 2009 года, Джуффре получила 500 тыс. долларов в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Отдельным пунктом в нем значится, что Джуффре отказывается и от исков в отношении «потенциальных ответчиков», с которыми связан финансист.
Джуффре также подала иск против британского принца Эндрю, утверждая, что он вступал с ней в половую близость в 2001 году. Джуффре утверждает, что Эпштейн и Максвелл продали ее принцу Эндрю, когда ей было 17 лет.
В 2022 году Джуффре урегулировала иск, в котором она обвинила Эндрю в сексуальном насилии над ней в подростковом возрасте в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на частном карибском острове Эпштейна, Литтл-Сент-Джеймс.
Соглашение включало заявление, в котором он выразил сожаление по поводу своей связи с Эпштейном, но не признал свою ответственность и не принес извинений. Принц Эндрю также отказался от исполнения королевских общественных обязанностей.
Обвинения в адрес Эпштейна породили несколько исков и судебных дел, в том числе приговор за торговлю сексуальными услугами, вынесенный в Нью-Йорке британской светской львице Гислен Максвелл, которую обвинили в том, что она помогала Эпштейну, своему бывшему бойфренду, совершать сексуальное насилие над девочками-подростками. Она отбывает 20-летний срок в тюрьме во Флориде.