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В 2022 году суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал внесудебное соглашение, заключенное между Эпштейном и Джуффре. Согласно документу 2009 года, Джуффре получила 500 тыс. долларов в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Отдельным пунктом в нем значится, что Джуффре отказывается и от исков в отношении «потенциальных ответчиков», с которыми связан финансист.

Джуффре также подала иск против британского принца Эндрю, утверждая, что он вступал с ней в половую близость в 2001 году. Джуффре утверждает, что Эпштейн и Максвелл продали ее принцу Эндрю, когда ей было 17 лет.

В 2022 году Джуффре урегулировала иск, в котором она обвинила Эндрю в сексуальном насилии над ней в подростковом возрасте в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на частном карибском острове Эпштейна, Литтл-Сент-Джеймс.

Соглашение включало заявление, в котором он выразил сожаление по поводу своей связи с Эпштейном, но не признал свою ответственность и не принес извинений. Принц Эндрю также отказался от исполнения королевских общественных обязанностей.