Сотрудники компаний Шлесерса пожертвовали партии полученные ими премии; KNAB не увидел нарушений

Директор по производству Юрис Йиргенсонс рассказал следователям, что премию получил за увеличение объемов перевалки угля. Партии "Латвия на первом месте" он перевел пять тысяч евро.

NP : Какова была мотивация? Это было организованное пожертвование или индивидуальное решение?

Юрис Йиргенсонс : Больше индивидуальное решение. Никто не заставлял и никак дополнительно не мотивировал.

Закон о финансировании политических партий запрещает делать пожертвования через посредников. В 2022 году за незаконное финансирование на сумму свыше 25 тысяч евро предусматривалась уголовная ответственность.

"Основная цель введенных ограничений - фактически уменьшить влияние жертвователей на политические партии. Именно поэтому был введено государственное финансирование партий, чтобы снизить их зависимость от доноров", - рассказала представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Эмилия Райтума.

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс утверждает, что ничего не знает о проверке KNAB. Однако он знает, что не работал в упомянутых компаниях.

Айнарс Шлесерс, председатель партии "Латвия на первом месте":

NP: Почему почти три года назад в один день так много сотрудников компаний, работающих в Рижском порту, получили премии и решили пожертвовать деньги вашей партии?

А.Ш.: Ну, я не могу это комментировать.

NP: Они вам не рассказывали, почему так произошло?

А.Ш.: Нет.

NP: По вашему мнению, это просто совпадение, что часть этих компаний связана с фирмами, принадлежащими вашей семье?

А.Ш.: Я ничего не могу комментировать. Я не в курсе того, о чем вы говорите.

NP: KNAB не задавал вам вопросов по этому поводу?

А.Ш.: Нет. Я не работал в этих компаниях, не занимал там никаких должностей. Я не могу комментировать, что там происходило.