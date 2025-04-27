Сотрудники компаний Шлесерса пожертвовали партии полученные ими премии; KNAB не увидел нарушений

После выборов в Сейм в 2022 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку источников финансирования партии "Латвия на первом месте". Бюро выявило, что 13 сотрудников портовых предприятий, связанных с Айнаром Шлесерсом, одновременно получили премии и перечислили их в качестве пожертвований партии. KNAB прекратил проверку год назад, поскольку не удалось доказать, что пожертвования были результатом запрещенного соглашения. Программа Nekā personīga ознакомилась с материалами дела.
Внимание KNAB привлекли пожертвования 13 человек, сделанные перед выборами в Сейм. Все они тогда работали в четырех портовых предприятиях, связанных с Айнаром Шлесерсом. Все 13 одновременно сделали пожертвования партии Шлесерса "Латвия на первом месте".
Интерес к финансам партии Шлесерса вызвала публикация независимого российского издания "Новая газета" о политиках, которым Путин якобы выплачивал крупные суммы. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов упомянул и имя Шлесерса.
Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты": "Когда Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он смеется. Он знает им цену. Он устраивал в государственных компаниях виднейших западных политиков. В "Роснефть" с его ведома была принята работать австрийская министр иностранных дел Карин Кнайсль. Она очень популярна на наших телеканалах, поскольку поддерживает "специальную военную операцию". Он был на ее свадьбе. Эско Ахо, бывший премьер-министр Финляндии. Шлесерс, бывший министр сообщения Латвии".
Партия "Латвия на первом месте" получила в виде пожертвований 560 тысяч евро. Более половины этой суммы поступило в сентябре 2022 года.
Среди жертвователей были работники Рижского порта, которые перевели партии 59 тысяч евро. По этому поводу KNAB инициировало проверку, усмотрев признаки незаконного финансирования партии группой лиц по предварительной договоренности. У многих из этих людей были крупные кредиты, некоторые публично рассказывали о тяжелых заболеваниях, поэтому переводы в несколько тысяч евро выглядели подозрительно.
"Всем этим работникам примерно в одно и то же время были выплачены премии, и сразу после их получения они сделали пожертвования одной политической партии. Однако доказательств того, что жертвователи были посредниками, мы не получили", - сказала представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Эмилия Райтума.
Речь идет о компаниях SIA Rīgas ogļu termināls, SIA Riga Port Management, SIA Baltijas tranzīta serviss и SIA Rīgas centrālais termināls.
Все эти компании входят в группу Riga Port Group. Она наполовину принадлежит фирме семьи Шлесерса Regma Holding и компании семьи Андриса Шкеле Inpo 21.
Пожертвования сотрудников Riga Port Group партии "Латвия на первом месте":
- Роланд Гулбис - 10 000 евро;
- Арманд Лаздиньш - 5000 евро;
- Вия Эгле - 4000 евро;
- Анита Норкаркле - 7000 евро;
- Янис Пундурс - 10 000 евро;
- Гайдис Гаспажиньш - 10 000 евро;
- Винета Эрвалде - 5000 евро;
- Эдуард Элкснинс - 7000 евро;
- Илдар Маннанов - 4527 евро;
- Андрис Габранс - 4000 евро;
- Андрис Линужс - 7000 евро;
- Юрис Йергенсонс - 4500 евро;
- Сергей Романчевич - 1000 евро.
Бывший руководитель проекта Rail Baltica от компании Eiropas dzelzceļa līnijas Андрис Линужс в 2022 году был директором по производству в Rīgas centrālais termināls. В объяснениях KNAB он сообщил, что никто не просил его делать пожертвование. Однако признал, что семь тысяч евро, которые он перечислил партии "Латвия на первом месте", он взял из полученной на работе премии.
"16 сентября я получил премию за то, что Россия импортировала марганцевую руду, возможно, из Шотландии, Британских островов или Африки. В то время грузопоток в Россию еще не был интенсивным. Премию выплатили члены правления, тогда это было решение Гулбиса. Про других работников не знаю - кто какие премии получил, я в чужой карман не заглядываю", - рассказал Андрис Линужс.
Упомянутый Линужсом человек - это Роланд Гулбис, на тот момент руководитель Rīgas centrālā termināla. Сейчас Гулбис заявил о своих политических амбициях - он будет баллотироваться в Рижскую думу от партии "Латвия на первом месте". В сентябре 2022 года он также получил премию и пожертвовал партии 10 тысяч евро.
"Мне нравится, как работает господин Шлесерс. Его ценности созвучны с моими. Я выбрал именно такую сумму пожертвования, потому что это была максимальная разрешённая сумма", - поделился Роланд Гулбис.
Гулбис не смог вспомнить, информировал ли он владельцев предприятия о полученной премии. Из других объяснений, в том числе от бухгалтера предприятия, следует, что сотрудникам выплатили премии в размере трех-четырех месячных окладов, и примерно половину этой суммы они перечислили партии.
Несколько работников признали, что была проведена встреча, на которой Шлесерс агитировал поддержать его политическую силу. Коммерческий директор Rīgas centrālā termināla Андрис Габранс узнал реквизиты для пожертвований из раздававшихся листовок, а другие говорили об этом открыто.
"Шлесерс приходил агитировать, чтобы мы голосовали за его партию. Он очень убедительно рассказывал, что будет искать возможности для развития портовой деятельности и обещал людям хорошую работу. На последних выборах я поддержал и голосовал за его партию. [...] На одной из встреч сообщили, что кто хочет - может сделать пожертвование, и дали реквизиты для перевода", - вспомнил Сергей Романчевич.
Директор по производству Юрис Йиргенсонс рассказал следователям, что премию получил за увеличение объемов перевалки угля. Партии "Латвия на первом месте" он перевел пять тысяч евро.
NP: Какова была мотивация? Это было организованное пожертвование или индивидуальное решение?
Юрис Йиргенсонс: Больше индивидуальное решение. Никто не заставлял и никак дополнительно не мотивировал.
Закон о финансировании политических партий запрещает делать пожертвования через посредников. В 2022 году за незаконное финансирование на сумму свыше 25 тысяч евро предусматривалась уголовная ответственность.
"Основная цель введенных ограничений - фактически уменьшить влияние жертвователей на политические партии. Именно поэтому был введено государственное финансирование партий, чтобы снизить их зависимость от доноров", - рассказала представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Эмилия Райтума.
Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс утверждает, что ничего не знает о проверке KNAB. Однако он знает, что не работал в упомянутых компаниях.
Айнарс Шлесерс, председатель партии "Латвия на первом месте":
NP: Почему почти три года назад в один день так много сотрудников компаний, работающих в Рижском порту, получили премии и решили пожертвовать деньги вашей партии?
А.Ш.: Ну, я не могу это комментировать.
NP: Они вам не рассказывали, почему так произошло?
А.Ш.: Нет.
NP: По вашему мнению, это просто совпадение, что часть этих компаний связана с фирмами, принадлежащими вашей семье?
А.Ш.: Я ничего не могу комментировать. Я не в курсе того, о чем вы говорите.
NP: KNAB не задавал вам вопросов по этому поводу?
А.Ш.: Нет. Я не работал в этих компаниях, не занимал там никаких должностей. Я не могу комментировать, что там происходило.
NP: Даже если нет записей или электронных писем с приказом это сделать, действительно ли суд не признал бы, что этих обстоятельств достаточно, чтобы сделать вывод о существовании договоренности?
Эмилия Райтума: Договоренность необходимо доказать. С общественной точки зрения можно было бы согласиться, что признаки наличия договоренности очевидны. Но также может быть и такое совпадение, что все эти лица и работники действительно симпатизировали одной партии.
Политические проекты Айнарса Шлесерса и раньше привлекали внимание правоохранительных органов. Его партию LPP/LC KNAB оштрафовал на полмиллиона евро за незаконные пожертвования и превышение лимита на предвыборную агитацию. Партия была ликвидирована, а штраф так и не был уплачен.
На выборах в Сейм 2014 года кампанию партии Шлесерса "Едины для Латвии" (Vienoti Latvijai) финансировал предприниматель Михаил Ульман, обвиняемый в убийстве, банк Rietumu и компания, принадлежащая семье близкого друга российского диктатора Владимира Путина. Поскольку кампания была формально оплачена ассоциацией, KNAB не выявил никаких правонарушений.
Хотя в 2018 году Шлесерс сам на парламентских выборах не участвовал, через контролируемые им тогда СМИ он поддерживал партии KPV LV и "Согласие". За массовое распространение бесплатных агитационных газет издательство Dienas bizness получило штраф в 100 тысяч евро.
С 2022 года в законе произошли изменения. Если раньше уголовный процесс можно было начинать за незаконное финансирование партии свыше 25 тысяч евро, то сейчас порог снижен: уголовная ответственность наступает уже при сумме в 7400 евро.
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