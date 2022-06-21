​В Латвии расследуют громкое дело об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса. Среди подозреваемых в этом деле фигурирует и совладелец холдинга Mono и еще десятка компаний Михаил Ульман, ныне находящийся под арестом. RUS TVNET собрал, что известно о бизнесмене, много лет фигурировавшем в списках миллионеров Латвии.

Что известно о Михаиле Ульмане? В открытых источниках о прошлом Михаила Ульмана почти ничего не пишут. Складывается ощущение, что человек просто материализовался и сразу стал миллионером, "владельцем заводов, газет, пароходов" (c). Но частички информации все-таки смогли просочиться в СМИ: Родился 12 июня 1953 года;

Был чемпионом по тяжелой атлетике среди юниоров;

Работал главным механиком стройуправления;

В конце 80-х организовал кооператив по видеопрокату, а кроме того, занимался прокатом водных велосипедов, торговал китайской одеждой и презервативами;

К 1997 году его состояние уже оценивали в 3 млн долларов.

Рейтинговый миллионер

Занимаясь бизнесом, Михаил Ульман настолько преуспел, что долгие годы его с завидной регулярностью включали во всевозможные рейтинги миллионеров.

Так, журнал The Baltic Course в 2003 году составил рейтинг 50 миллионеров Балтии и разместил там Михаила Ульмана на 8-м месте с 110 млн евро.

Журнал Klubs в том же 2003 году оценил активы бизнесмена в 35,57 млн евро.

Еще в одном рейтинге от Lursoft и журнала Kapitāls оценивалось, сколько денег предприниматель заработал за год. В 2014 году держатель контрольного пакета группы Mono Михаил Ульман отметился и там, заработав за год 1,479 млн евро.

В 2019 году журнал Vip Lounge составил свой рейтинг миллионеров Латвии. Ульман занял в нем 15-е место с 4,71 млн евро. (Следует отметить, что методика подсчета у этого журнала отличалась в сравнении с другими СМИ.)

Портал pietiek.com регулярно составляет рейтинги миллионеров Латвии. В 2020 году он поместил Михаила Ульмана на 5-е место в списке людей, которые получили более миллиона евро в виде дивидендов. Причиной стало то, что холдинг Mono выплатил дивиденды в размере 4,89 млн евро.

В том же 2020 году Lursoft составил список конечных бенефициаров (выгодополучателей) компаний, которые зарегистрированы в Латвии. В нем предприниматель оказался на 18-м месте и контролировал 37 компаний.

Краткая справка. Как составляют списки миллионеров? Одна из самых авторитетных методик подсчета доходов разработана журналом Forbes. Но разные СМИ могут использовать другие критерии, что может привести к существенному разбросу в суммах. Ниже приведем методику, которую использует журнал Forbes: 1. Оценка состояния предпринимателя - это стоимость принадлежащих ему активов: акций компаний, земельных участков и объектов недвижимости, вложений в финансовые инструменты и др. 2. Публичные компании, торгующиеся на биржах, оцениваются по рыночной капитализации. В свою очередь закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом являвшимися объектом купли-продажи. Таким образом, указанные в рейтингах миллионеров суммы - это общая оценка имущества и материальных ценностей, а не деньги на счету в банке. И при реализации своих активов миллионер не всегда может выручить сумму, в которую оценивают компанию.

"Чьи это поля и луга? - Маркиза Карабаса!". (с) Ой, то есть Михаила Ульмана

Михаил Ульман - один из крупнейших частных землевладельцев. В 2010 году предпринимателю принадлежало 4,85 тыс. га. Земельные участки перешли к Михаилу Ульману в результате сделки с Гатисом Сакнитисом.

А всего через год Ульман еще больше увеличил свои владения, и в его распоряжении было уже 5,25 тыс. га.

Он и дальше продолжал активно работать с землей, и в 2019 году предприниматель продал 140,24 га земли в волости Сеяс. Сделка была заключена с торфодобывающей компанией SIA ​​Modus. Сообщается, что Ульман купил эту землю в 2006 году за 200 тысяч латов (285 тысяч евро).

Бизнес-империя Михаила Ульмана

Схема бизнес-империи Михаила Ульмана ФОТО: Скриншот с crediweb.lv

Когда Михаил Ульман начинал свой путь капиталиста, у него был только один кооператив Mono, который в 1991 году реорганизовали в фирму. Теперь же в его империю входят десятки компаний - как маленьких, так и вполне успешных. Например, уставный капитал фирмы GROGS составляет 26,7 млн евро, и при этом Ульман является ее единственным учредителем и владельцем. Большинство его компаний заняты в сфере управления и купли-продажи недвижимости, торговли, но есть и такие фирмы, которые занимаются пресноводной аквакультурой или брокерскими услугами.

Пожалуй, самими известными широкой публике компаниями являются группа Mono, сеть магазинов Mego и LPB Bank.

На сегодняшний день среди учредителей группы Mono числятся Михаил Ульман (49,42% долей капитала), Александр Плоткин (32,66%) и Беньямин Каем (17,90%). Выгодополучателями указаны Ульман и Плоткин. В связи с уголовным делом полиция наложила арест на доли капитала, принадлежащие Михаилу Ульману. Уставный капитал составляет 17,5 млн евро. В финансовом году, который длился с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года, оборот Mono составил 1,657 млн евро, что в 4,1 раза меньше, чем годом ранее, а убытки - 260 347 евро, в то время как годом ранее предприятие работало с прибылью в размере 8,968 млн евро. По данным Firmas.lv за прошлый год, на предприятии работало 72 человека.

Среди услуг, которые оказывает компания, можно выделить финансовые, услуги по недвижимости, производство и строительство, логистику и склады, IT и телеком. По информации самого предприятия, на сегодняшний день как в собственных, так и в аффилированных фирмах в Латвии и за ее пределами в государствах Балтии, России и странах СНГ работает более 8000 сотрудников.

Как видно из описания на сайте, деловые интересы компании очень широки и распространяются почти на все сферы жизни. Поэтому неудивительно, что название холдинга фигурирует во многих знаковых проектах. Следует отметить, что часто эти упоминания носят, скорее, скандальный характер.

Например, в 1999 году Рижская дума сдала в аренду фирме Mono усадьбу Хаманя на 25 лет с условием, что арендатор сделает капитальный ремонт и отреставрирует здание в соответствии с согласованными проектами, а также за свои средства будет производить текущий ремонт. Группа Mono планировала построить на территории четыре жилых дома, однако Рижская дума отклонила проект. В итоге состояние усадьбы ухудшалось, и в 2007 году произошел пожар. В результате пожара у постройки обрушилась крыша и частично разрушились стены. Рижская дума сразу заявила, что ответственность за восстановление должна взять на себя компания. Позже договор аренды все-таки был расторгнут, а Mono подала заявку на приватизацию объекта. И еще более десяти лет Рижская дума и компания Mono спорили по поводу платы за аренду.

Еще одним большим проектом было приобретение холдингом Огрского трикотажного комбината у прежнего владельца Василия Мельника в 2004 году. Планы у нового владельца были большие, только на первом этапе в него предполагалось инвестировать до 4 миллионов латов. Огрский трикотажный комбинат дополнил текстильное направление холдинга, ведь в тот момент Mono уже владела производителем носков - компанией Aurora.

В 2014 году Служба государственных доходов приняла решение об исключении Ogres Trikotaža из регистра плательщиков НДС, а еще раньше было начато производство по делу о неплатежеспособности Ogres Trikotaža.

В 2019 году латвийские СМИ писали, что сумма налогового долга производителя носков SIA Aurora Baltika увеличилась и, по данным Службы государственных доходов, достигла 52,56 тыс. евро.

В истории группы Mono случались и трагические моменты. В 1996 году был застрелен вице-президент фирмы Mono Валерий Мачугин. Убийство осталось нераскрытым.

Банковская деятельность

Банк LPB ФОТО: Пресс-фото банка LPB

Отдельного описания заслуживает эпопея с открытием почтового банка - AS LPB Bank. В 2007 году с подачи бывшего тогда министром сообщения Айнарса Шлесерса было решено создать почтовый банк - Latvijas pasta banka, чтобы помочь Latvijas Pasts выбраться из многомиллионных убытков и начать зарабатывать.

Для этого был заключен договор о сотрудничестве, предусматривающий следующее: Latvijas Pasts и Mono создают дочернее предприятие. "Дочка" перенимает все почтовые отделения по стране и от лица Latvijas Pasts предоставляет населению почтовые услуги. В течение последующих лет дочернее предприятие платит арендную плату за помещения, IT-системы, основные средства, имеющийся товар, возмещает инвестиции на ремонт отделений. Окупать вложения планировалось за счет расширения услуг. Помимо стандартных почтовых услуг в филиалах почты планировалось продавать широкий ассортимент товаров первой необходимости и развернуть услуги ритейл-банка, то есть прием коммунальных платежей, обслуживание платежных карт, выдачу наличных.

Для реализации идеи холдинг Mono привлек в партнеры французскую консалтинговую фирму CVA, которая имела опыт организации аналогичного банка у себя на родине. Обе компании были готовы вложить в дело по меньшей мере 50 млн евро. 27 августа 2008 года Комиссия рынка финансов и капитала выдала Latvijas pasta banka лицензию на банковскую деятельность.

Однако что-то пошло не так, и уже в 2009 году государственное предприятие Latvijas Pasts, выполняя требования правительства, расторгло договор с холдингом Mono. Позже Mono подала иск в суд, в котором обжаловала решение о расторжении договора.

В 2018 году банк Latvijas pasta banka сменил название и стал называться AS LPB Bank. На интернет-страничке банка сказано, что на сегодняшний день он на 100% принадлежит холдингу Mono. Уставный капитал банка составляет 13 млн евро. По сообщению банка, в первом квартале этого года LPB Bank работал с прибылью в размере 1,435 млн евро, на 61,4% превысив показатель за соответствующий период 2021 года. За 2021 год банк уплатил налогов на 2,9 млн евро и обеспечил работой свыше 230 человек.

Розничная торговля

Магазин Mego ФОТО: Zane Bitere/LETA

Михаил Ульман занимался и розничной торговлей. В компании Mego он контролировал 62% долей капитала. Его "звездный час" настал, когда в 2014 году Mego (36 магазинов) приобрела оператора сети магазинов Iki (51 магазин).

После 2017 года Михаил Ульман вышел из состава владельцев фирмы Mego, а его доля перешла к Александру Бабенко.

Игры в политику

В 2010 году было создано политическое объединение пяти партий "За лучшую Латвию". Председателем объединения был избран экс-президент Латвии Гунтис Улманис.

На выборах в 10-й Сейм партия набрала 7,65% голосов избирателей и получила 8 мандатов из 100. По сообщениям СМИ, в состав движения входил и Михаил Ульман.

Также бизнесмен делал пожертвования политическим партиям. Согласно отчету KNAB, в 2015 году партии "Честь служить Риге" Ульман пожертвовал 18 тыс. евро. В свою очередь партии "Согласие" в 2017 году было пожертвовано 11 тыс. евро, а в 2018 году - 10 тыс. евро.

Эти пожертвования в 2016 году вызвали возмущение депутатов от партии "Единство". Они отметили, что предприниматель является крупнейшим владельцем холдинга Mono, при этом в руках участников холдинга оказалась одна из крупнейших в Латвии дорожно-строительных компаний A.C.B., которая в то время ремонтировала улицу Бривибас.

Начало конца?

Михаилу Ульману также принадлежало предприятие SIA Rego trade, которое было признано неплатежеспособным в 2008 году. В базе данных Crediweb указано, что предприятие занималось оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Адвокат Мартиньш Бункус был назначен администратором неплатежеспособности этого предприятия. Бункус за свою карьеру был администратором 48 предприятий, но в то время единственный его активный процесс неплатежеспособности был против Rego Trade, о чем свидетельствует информация из базы данных Firmas.lv.

В 2016 году Бункус обратился в полицию по поводу угроз в его адрес. По его словам, из проезжавшей мимо машины направили оружие на его мотоцикл. В качестве заказчика этих угроз Бункус упомянул предпринимателя Ульмана. Полиция в то время начала расследование, но дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

В процессе работы Бункус констатировал, что бывшие члены правления предприятия Михаил Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне перед объявлением о неплатежеспособности разбазарили активы предприятия, поэтому он подал против них судебные иски о взыскании средств. Адвокат взыскал более миллиона евро с Ульмана и других бывших членов правления через суд.

Следует отметить, что за несколько дней до убийства Бункуса в одном из судебных процессов произошел перелом - после решения Верховного суда Ульман получил возможность вернуть 721 186,20 евро.

Ранее RUS TVNET разбирал ситуацию вокруг компании SIA Rego trade.

Вместо эпилога

В конце мая суд Видземского предместья Риги применил меру пресечения в виде заключения под стражу к предпринимателям Михаилу Ульману и Александру Бабенко, которых подозревают по делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса. Также государственная полиция наложила арест на доли капитала предприятий, принадлежащих Михаилу Ульману и Александру Бабенко. 13 июня Рижский окружной суд решил не менять меру пресечения - арест - Михаилу Ульману.