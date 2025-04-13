Видео Партию "Латвия на первом месте" обучил иностранный специалист по соцсетям и PR

Томс Островскис, главный редактор TVNET GRUPA:

"Политическая реклама достигает аудитории, доходит до избирателей в цифровой среде. Надзорные органы работают в KNAB с аналогичными инструментами. Это значит - либо недостаточно ресурсов, либо старомодные методы надзора. Разговор инфлюенсера с политиком - это политическая реклама? Или "мемы" - это политическая реклама или нет? Спонсируемый контент есть или нет? Прежде всего KNAB и законодателю следовало бы определить, что же такое политическая реклама в цифровой среде. Что это такое. У нас нет определения. У нас есть интерпретации этого. Но точного определения, что же это такое, нет. Многоотраслевая, многоступенчатая группа с правом предлагать идеи, как это здесь регулировать. Как регулировать политическую рекламу в политической среде. Потому что до сих пор это абсолютно не регулировалось и совершенно нет правил. Надо начинать с того факта, что это такое. А потом уже идти дальше. Верю ли я в то, что я говорю, что это может так реализоваться? Нет".