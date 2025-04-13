Видео Партию "Латвия на первом месте" обучил иностранный специалист по соцсетям и PR

Неожиданного успеха на прошлогодних президентских выборах в Румынии добился пророссийский политический и государственный деятель Кэлин Джорджеску. Ему помогла массированная кампания в TikTok. Тысячи аккаунтов распространяли контент, который его превозносил, а конкурентов очернял. Разведданные выявили, что кампания была организована в России. Еврокомиссия сейчас расследует, мог ли TikTok ограничить эту дезинформацию и политическую манипуляцию. Этот случай ярко показывает, как малорегулируемая среда может повлиять на результаты выборов в целой стране. Служба государственной безопасности (VDD) заверяет, что пока влияния России на муниципальные выборы в Латвии не наблюдалось. Между тем популярность TikTok и опыт Румынии заставляют быть осторожными, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
KNAB изучает, как партии тратят средства, покупая рекламное время на ТВ и радио, рекламу в городской среде, в прессе и издавая буклеты. А тем временем внимание избирателей в TikTok можно купить за биткоины, полностью погасив следы происхождения денег.
Одни политики поют, другие кричат, третьи грозят войной и гневом Путина. Содержание сказанного часто не имеет значения, главное - правильный алгоритм, чтобы видео "выскакивало" как можно большему количеству пользователей в телефонах. Достоверность информации здесь никто не проверяет, поэтому в TikTok можно говорить любую ерунду. Деньгами алгоритм TikTok можно контролировать, им можно управлять, покупая внимание людей. Румынские журналисты и коллеги из Латвийского радио изучили фирмы, действующие в этой серой зоне. Они покупают и продают данные пользователей, отслеживать которые практически невозможно.
Сами политики осознают огромное влияние TikTok. В офисе премьера Эвики Силини для устранения рисков безопасности даже введен отдельный телефон, предназначенный только для создания контента для этой платформы.
Журналистам программы известно, что на прошлой неделе для членов партии "Латвия на первом месте" презентацию провел иностранный консультант по PR и соцсетям. Он научил, как правильнее пользоваться TikTok, Facebook и поднимать рейтинги партии. Рекомендовано всем хотя бы раз в день создавать позитивную запись, регулярно поддерживать виртуальную активность других коллег по партии.
Айнарс Шлесерс, депутат Сейма ("Латвия на первом месте"):
"Мы 4 года строим в соцсетях эту систему, потому что без подписчиков ты в соцсетях как в лесу, где нет людей. У нас в TikTok 77 тысяч подписчиков, у меня лично в Facebook - 65 с половиной тысяч. У нас на YouTube много подписчиков. (...) И мы будем использовать это по максимуму".
Виктория Плешкане, депутат Сейма ("Латвия на первом месте"):
"Меня вот не зовет ни одна телекомпания ни на одну передачу. (...) Поэтому я и буду пользоваться теми каналами, где меня можно услышать".
Янис Домбрава, депутат Сейма (Нацобъединение):
"Кампании создаются как в каком крае, но с учетом, что нет поддержки со стороны партии, и тогда люди обходятся своими ресурсами".
Андрис Кулбергс, депутат Сейма ("Объединенный список"):
"У меня вообще лимитированы возможности обратиться к аудитории, и TikTok наиболее эффективен. Качественно обращаться - не всегда. Там можно покричать о каких-то вещах".
Как свидетельствуют представленные партиями отчеты в KNAB о потраченном до сих пор на предвыборную кампанию, стоимость активностей на интернет-платформах ничтожна - от нескольких десятков и сотен евро до нескольких тысяч. 14 из 27 партий в Facebook, Instagram, Twitter, Google или YouTube не заплатили ни цента. О выплате денег для популяризации контента в TikTok данные не предоставлены ни одной партией.
KNAB ссылается на пример Литвы - там обнаружены счета, договоры о сотрудничестве с инфлюенсерами и рекламными партнерами. Это позволяет наглядно анализировать, кто и за что платит. В Латвии такой подробный отчет партии не дают, но его следовало бы ввести. KNAB утверждает, что они пытаются следить за этой и другими платформами. 3 апреля состоялась встреча с участием представителей Google (YouTube), Facebook и TikTok.
Амилия Райтума, начальник отдела расследований нарушений политических организаций KNAB:
"Я думаю, что мы находимся в лучшей ситуации, чем были другие страны, потому что я надеюсь - мы научились на опыте других стран. Что не придется спотыкаться самим в какой-то ситуации. Очевидно, что несколько случаев были в мировой практике, которые мы можем оценить и проанализировать, что мы и сделали. Проанализировали подходы и проблемы, которые были на выборах, и действуем превентивно. Примем поправки к искусственному интеллекту. На этих выборах тоже есть результат в отношении проблем, которые были на выборах других стран. Когда незаконная кампания организована с привлечением искусственного интеллекта".
В Службе госбезопасности Nekā personīga сообщили: содержание на платформах TikTok и Telegram не контролируется должным образом. Там распространяется и прокремлевская пропаганда, и прославление терроризма. Влияние России на выборы этого года не замечено.
Ответ VDD Nekā personīga
VDD до сих пор не выявила целенаправленных и систематических попыток государства-агрессора России или других иностранных государств повлиять на результаты выборов. В частности, VDD не выявила массовых действий фальшивых профилей, направленных на прославление или, наоборот, очернение какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время риск такой активности нельзя полностью исключить, поэтому VDD продолжит в усиленном режиме мониторить информационное пространство Латвии, в том числе сайты социальных сетей.
Сигита Струберга, генеральный секретарь LATO:
"Менее обсуждаемой темой публично является продажа краденых баз данных, которые на черном рынке не стоят дорого, но дают возможность разным игрокам получить доступ к нашим данным".
KNAB купил услуги мониторинга, чтобы оценить происходящее в цифровой среде. На это было потрачено 11 тысяч евро. В бюро признают, что больше денег на это не было и понятно, что этого будет недостаточно, чтобы выполнить работу полноценно.
Участник радиопрограммы Noliktava Янис Кронис - не только актер, но и один из команды Re:Baltica, который рассказывает о работе партий перед выборами. Он настороженно оптимистичен по поводу способности KNAB и других служб следить за скрытыми денежными платежами в TikTok.
Янис Кронис, участник радиопрограммы Noliktava, актер:
"Я надеюсь, что мы научились на ошибках других. Но в то же время реально такой уверенности, что совсем просто вычислить, тоже нет, потому что давно уже не то время, когда просто поступят на счет деньги с надписью "деньги из Кремля" - пожалуйста, вам. Все это гораздо сложнее. Я смотрю с некоторым скепсисом, но все же с надеждой, что правоохранительные органы научились у других".
Главный редактор TVNET GRUPA считает, что отсутствие какого-либо контроля на сером и черном рынках позволяет манипулировать и влиять. В то же время способность KNAB действовать превентивно и предотвращать это сомнительна.
Томс Островскис, главный редактор TVNET GRUPA:
"Политическая реклама достигает аудитории, доходит до избирателей в цифровой среде. Надзорные органы работают в KNAB с аналогичными инструментами. Это значит - либо недостаточно ресурсов, либо старомодные методы надзора. Разговор инфлюенсера с политиком - это политическая реклама? Или "мемы" - это политическая реклама или нет? Спонсируемый контент есть или нет? Прежде всего KNAB и законодателю следовало бы определить, что же такое политическая реклама в цифровой среде. Что это такое. У нас нет определения. У нас есть интерпретации этого. Но точного определения, что же это такое, нет. Многоотраслевая, многоступенчатая группа с правом предлагать идеи, как это здесь регулировать. Как регулировать политическую рекламу в политической среде. Потому что до сих пор это абсолютно не регулировалось и совершенно нет правил. Надо начинать с того факта, что это такое. А потом уже идти дальше. Верю ли я в то, что я говорю, что это может так реализоваться? Нет".
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