Самое важное, что нужно знать о гепатостеатозе, или жировой дистрофии печени

Часто ошибочно полагают, что жировой дистрофией печени страдают только люди с избыточным весом и злоупотребляющие алкоголем, однако это предположение в корне не неверно. Учитывая, что на возникновение данного заболевания влияет не только чрезмерное употребление алкоголя, но и нездоровое питание и малоподвижный образ жизни, практикуемый значительной частью общества, жировая дистрофия печени в настоящее время является весьма распространенным заболеванием, однако на ранних стадиях она никак себя не проявляет.
Какие факторы влияют на развитие заболевания и как можно улучшить здоровье печени, рассказывает Агнесе Юрса (Agnese Jursa), помощник фармацевта аптечной сети Apotheka.
Стеатоз печени, или жировой гепатоз, развивается незаметно и в большинстве случаев не опасен. Однако по мере увеличения жировых отложений в 20 % случаев может возникнуть воспаление и разрастание соединительной ткани в печени (фиброз), а по мере прогрессирования заболевания могут развиться даже печеночная недостаточность, цирроз и рак.
Жировая болезнь печени характеризуется чрезмерным накоплением жира в печени и чаще всего наблюдается у людей с избыточным весом, больных диабетом или у тех, кто злоупотребляет алкоголем, однако стеатоз печени встречается и у людей с нормальным весом, особенно у тех, кто питается нерегулярно, ест недостаточно или периодически голодает. К сожалению, от данного диагноза не застрахован никто, поскольку на жировой гепатоз во многом оказывает влияние образ жизни.
Как диагностировать жировую дистрофию печени?
"Важно помнить о том, что печень не болит. Симптомами, на которые мы не обращаем должного внимания или связываем с чем-то другим, являются частое недомогание, утомляемость, ощущение тяжести в желудке. Возможные проблемы легко диагностировать, поэтому рекомендуется периодически проверять здоровье печени и заботиться о ней. Наиболее эффективными способами определения состояния здоровья печени являются анализы крови или УЗИ органов брюшной полости. О жировой дистрофии печени и возможном повреждении клеток сигнализируют показатели АЛТ, АСТ, холестерина и ГГТ в анализах крови. Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его, но у большинства людей в печени имеется небольшое количество жира, что не является проблемой. Стеатоз печени диагностируют, когда менее половины клеток печени покрыты жировой тканью", - рассказывает Агнесе Юрса.
Жировой гепатоз развивается медленно, но даже на ранних стадиях может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, в результате чего печень не может эффективно очищать организм от лишнего холестерина и токсинов. Когда количество поврежденных клеток возрастает до критического предела, печень перестает выполнять свою функцию и спасать пациента может быть уже поздно. Поэтому очень важно следить за показателями здоровья печени и своевременно предупреждать причины заболевания, ведь печень - единственный орган, способный к регенерации, если только не развились очень тяжелые заболевания печени. Специалисты сходятся во мнении, что профилактика лучше лечения.
Почему развивается жировая дистрофия печени?
Избыточное накопление жира в печени чаще всего связано с нарушением функции инсулина. Инсулин - это гормон, который стимулирует синтез белков и жиров в печени и помогает снизить уровень сахара в крови после еды. При недостатке инсулина в организме накапливаются не полностью окисленные промежуточные продукты жиров и может развиться диабет 2 типа.
Стеатоз может развиваться по нескольким причинам:
- нездоровое питание, чрезмерное употребление насыщенных жирных кислот (сливочного, пальмового масла и т. д.) и сахара;
- чрезмерное употребление алкоголя;
- медикаментозная интоксикация;
- некоторые заболевания, такие как хронический гепатит (особенно хронический гепатит В или С), гипертония, апноэ во сне, болезнь Вильсона (токсическое накопление меди в организме) и т. д.;
- малоподвижный образ жизни.
Что делать, если в печени накопилось слишком много жира?
Пациентам с жировой дистрофией печени и ожирением рекомендуется снижение веса на 7 - 10 %. Целесообразно внести изменения в образ жизни - отказаться от жирной пищи, сладких напитков и алкоголя, соблюдать диету и заниматься регулярными физическими нагрузками, такими как езда на велосипеде, ходьба, плавание.
Для улучшения биохимических показателей печени специалисты могут рекомендовать гепатопротекторы, такие как эссенциальные фосфолипиды или холин (холин является основным компонентом эссенциальных фосфолипидов), а также экстракт семян расторопши, содержащий силимарин. В аптеках имеются препараты, в которых эти активные ингредиенты представлены в виде монопродуктов, а также композиции, в которых оба наиболее известных вещества содержатся в одном продукте, что обеспечивает удобство использования. К таким продуктам относятся, например, латвийские Hepasan® Intense и Hepasan® Forte.
Эссенциальные фосфолипиды обладают антиоксидантным и антифиброзным действием. Имеются данные, что при применении препаратов эссенциальных фосфолипидов у больных исчезают такие жалобы, как боли в правом боку, диспептические явления (расстройства пищеварительного тракта).
Силимарин - это экстракт расторопши. Результаты исследований показывают, что прием силимарина снижает резистентность к инсулину и может привести к снижению и нормализации уровней АСТ и АЛТ.
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