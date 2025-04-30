Самое важное, что нужно знать о гепатостеатозе, или жировой дистрофии печени

Какие факторы влияют на развитие заболевания и как можно улучшить здоровье печени, рассказывает Агнесе Юрса (Agnese Jursa), помощник фармацевта аптечной сети Apotheka.

Стеатоз печени, или жировой гепатоз, развивается незаметно и в большинстве случаев не опасен. Однако по мере увеличения жировых отложений в 20 % случаев может возникнуть воспаление и разрастание соединительной ткани в печени (фиброз), а по мере прогрессирования заболевания могут развиться даже печеночная недостаточность, цирроз и рак.

Жировая болезнь печени характеризуется чрезмерным накоплением жира в печени и чаще всего наблюдается у людей с избыточным весом, больных диабетом или у тех, кто злоупотребляет алкоголем, однако стеатоз печени встречается и у людей с нормальным весом, особенно у тех, кто питается нерегулярно, ест недостаточно или периодически голодает. К сожалению, от данного диагноза не застрахован никто, поскольку на жировой гепатоз во многом оказывает влияние образ жизни.

Как диагностировать жировую дистрофию печени?