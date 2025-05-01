Что нужно изменить в своем рационе весной, чтобы восстановить энергию и укрепить иммунитет

Сныть (Aegopodium podagraria) богата витамином С, кальцием и магнием, обладает очищающими и противовоспалительными свойствами. Ее можно использовать в свежем виде в салатах или супах, как и шпинат.

Крапива (Urtica dioica) - настоящий "зеленый суперфуд", поскольку она содержит железо, фолиевую кислоту, витамин К и хлорофилл. Употребление крапивы помогает восстановить состав крови, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Ее можно использовать в чаях, пюре или в качестве гарнира в смузи.

Листья одуванчика (Taraxacum officinale) богаты витаминами А, С и К, антиоксидантами и клетчаткой. Они стимулируют выделение желчи, улучшают пищеварение и способствуют детоксикации. Свежие листья одуванчика - отличное дополнение к салатам, а приготовленные они придают интересный оттенок супам и тушеным блюдам.

Щавель (Rumex acetosa) богат витамином С, а также железом и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с усталостью. Щавель обладает освежающим, слегка кисловатым вкусом и часто используется в традиционных супах, пюре или в качестве дополнения к блюдам из яиц.