Видео Обязательная медицинская страховка. Что думают страховщики и Минздрав?

Под эгидой аналитического центра LaSER был подготовлен доклад, в котором предлагается перенять модель здравоохранения Нидерландов. Эта модель предполагает обязательное медицинское страхование для каждого жителя. Насколько сильный толчок в сторону реформ могут дать эти предложения? В частном секторе здравоохранения говорят, что нынешняя система существовать больше не может. Однако в Министерстве здравоохранения не планируют никаких революционных изменений, сообщает TV3 Ziņas.
Обязательный страховой полис для каждого жителя Латвии. Началась дискуссия о фундаментальных изменениях в нашей системе здравоохранения.
Дорогая, недоступная и абсолютно неработоспособная - именно так нынешнюю систему здравоохранения характеризует бывший политик Эйнарс Репше, который под эгидой аналитического центра LaSER разработал исследование, в котором предлагает Латвии следовать примеру Нидерландов.
"Нужно буквально перенять один в один, перевести законы и правила на латышский язык и внедрить. Даже тратиться на разработку не пришлось бы. То, что наши политики этого не делают - это преступление и умственная несостоятельность на протяжении нескольких десятилетий", - считает Эйнарс Репше, бывший политик, автор исследования.
Это не первый раз, когда в Латвии начинается дискуссия о возможности перенять нидерландскую модель финансирования и организации системы здравоохранения. Но что именно она предусматривает?
Во-первых, все жители страны обязаны приобрести как минимум базовую программу медицинского страхования. Во-вторых, страховщики, вовлеченные в систему, обязаны продавать соответствующую услугу всем по одной и той же цене - независимо от возраста, состояния здоровья, места жительства или других факторов. В-третьих, если у жителей возникают трудности с покупкой полиса, государство полностью или частично оплачивает его вместо конкретного человека. В-четвертых, страховщики, участвующие в системе, конкурируют между собой - как по предлагаемой цене для клиентов, которые могут периодически менять полис, так и торгуясь с поставщиками медицинских услуг и товаров. Государство не вмешивается в установление цен.
Система здравоохранения Латвии строилась десятилетиями. Модель Нидерландов предполагала бы, что в этой архитектуре появляется еще один слой - частные страховщики, которые управляли бы всеми поступающими в систему средствами.
Нынешний объем частного страхового рынка в сфере медицинских услуг оценивается примерно в 200 миллионов евро в год. Если бы изменения были внедрены, то к этой цифре можно смело добавить еще один ноль, то есть объем составил бы два миллиарда евро.
"Все произойдет! Так же, как вам сегодня не нужно беспокоиться о том, кто поставляет продукты в местный супермаркет. Не дай бог, если бы этим сегодня занималось правительство. Тогда бы там был бы Rail Baltica, airBaltic или еще что-то более ужасное", - считает Эйнарс Репше.
Дискуссия, конечно же, привлекает внимание и самой страховой отрасли.
"Страховщики сказали бы - да, может быть, нам это интересно, но нужно знать детали. Может быть, будет прибыль, но точно знать нельзя”, - говорит президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.
Страховщики хотели бы получить больше информации о предлагаемой реформе. Также потребуется больше времени, чтобы подготовиться к ней.
"Также нужно будет решить, какой страховщик захочет участвовать в этой системе, а какой откажется от участия. В принципе, если мы посмотрим, у нас есть дюжина страховщиков. Я не думаю, что все будут готовы работать с этим видом страхования", - рассуждает Абашин.
В Ассоциации работодателей здравоохранения (VADDA) объединяющей частных игроков отрасли, считают, что модель Нидерландов - один из вариантов, на которые стоит обратить внимание. Но вряд ли будет правильно перенимать систему другой страны один в один.
"Сейчас мы в основном платим за эпизоды, мы не платим за качество. Оплата не связана с качеством услуги, и это определенно подрывает всю систему здравоохранения", - заметила Инара Петерсоне, исполнительный директор VADDA.
Министр здравоохранения подчеркивает, что вместе с коллегами рассматривает опыт многих стран, но в прямом виде перенимать модель Нидерландов Латвии не получится - она слишком дорогая.
"У Голландии хорошая система. Но в Латвии просто взять и сделать "копи-пейст" - вряд ли возможно. Нам придется платить больше, и систему придется полностью менять. Тогда можно было бы сказать, что и больницы могут быть частными. В чем тогда смысл государству содержать больницу? Если у меня есть страховка, и я могу получить услугу в любом учреждении. Это совершенно другая система", - пояснил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Работа над совершенствованием системы уже ведется в Сейме, но никакой революции в сфере медицинского страхования в этом составе парламента не ожидается.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!