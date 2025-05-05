Видео Обязательная медицинская страховка. Что думают страховщики и Минздрав?

Система здравоохранения Латвии строилась десятилетиями. Модель Нидерландов предполагала бы, что в этой архитектуре появляется еще один слой - частные страховщики, которые управляли бы всеми поступающими в систему средствами.

Нынешний объем частного страхового рынка в сфере медицинских услуг оценивается примерно в 200 миллионов евро в год. Если бы изменения были внедрены, то к этой цифре можно смело добавить еще один ноль, то есть объем составил бы два миллиарда евро.

"Все произойдет! Так же, как вам сегодня не нужно беспокоиться о том, кто поставляет продукты в местный супермаркет. Не дай бог, если бы этим сегодня занималось правительство. Тогда бы там был бы Rail Baltica, airBaltic или еще что-то более ужасное", - считает Эйнарс Репше.

Дискуссия, конечно же, привлекает внимание и самой страховой отрасли.

"Страховщики сказали бы - да, может быть, нам это интересно, но нужно знать детали. Может быть, будет прибыль, но точно знать нельзя”, - говорит президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

Страховщики хотели бы получить больше информации о предлагаемой реформе. Также потребуется больше времени, чтобы подготовиться к ней.