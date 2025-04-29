В Латвии было бы целесообразно перенять опыт Нидерландов и ввести обязательное частное медицинское страхование с несколькими пакетами услуг - такие предложения прозвучали в понедельник, 28 апреля, во время презентации доклада бывшего премьер-министра Эйнара Репше, подготовленного в аналитическом центре LaSER.
В своем докладе Репше выступил в поддержку перехода к модели контролируемой конкуренции, включающей обязательное медицинское страхование, с адаптацией нидерландского опыта к латвийским условиям. После презентации состоялась дискуссия.
Согласно видению бывшего политика, основным принципом реформы должно быть включение в базовый обязательный пакет как можно большего количества услуг, "жизненно необходимых для здоровья нации". Чтобы не создавать дополнительную финансовую нагрузку на население, стоимость базового пакета должна быть доступной для всех или существенно субсидироваться из государственного бюджета.
Модель предусматривала бы, что цены на страховые полисы и медицинские услуги не регулируются государством - их устанавливает рынок и конкуренция между страховыми компаниями и поставщиками услуг.
Государство регулировало бы только минимальный перечень услуг и стандарты их качества. Также было бы четкое разграничение между плановой и неотложной помощью - последняя должна предоставляться немедленно.
Государство лицензировало бы несколько (не менее трех) лучших и наиболее подходящих страховых компаний, обеспечивая конкуренцию между ними, а также доступность и качество базового пакета. В случае нарушений страховщики могли бы быть оштрафованы вплоть до лишения лицензии. Дополнительное страхование не контролировалось бы государством, но по возможности поощрялось.
По мнению автора доклада, такая система позволила бы сократить очереди на медицинские услуги и улучшить доступ к здравоохранению. Модель также помогла бы контролировать и снижать расходы, эффективнее использовать ресурсы и уменьшить административную нагрузку. Репше считает, что такая система повысила бы удовлетворенность общества системой здравоохранения в целом и обеспечила бы принцип солидарности - никто не остался бы без срочной помощи, когда она необходима.
Комментируя возможные расходы на внедрение такой системы, бывший премьер-министр отметил, что ее реализацию можно было бы начать в более скромном объеме.
Высокая стоимость может быть довольно относительным понятием, так как необходимо учитывать все затраты, в том числе скрытые, которые латвийцы уже сейчас несут за медицинские услуги - и которые пропорционально выше, чем в других странах ЕС.
По мнению Репше, частный страховщик сможет наладить сотрудничество с любой больницей, обеспечивая учреждению оплату услуг через страховую компанию. Он подчеркнул, что уже сейчас между страховщиками существует достаточно высокая конкуренция и у них есть большой опыт в обеспечении различных услуг.
В ходе обсуждения о том, какие именно услуги следует включить в такую модель здравоохранения, автор доклада заявил, что это будет "тонкий вопрос для дальнейших обсуждений".
Не все услуги следует напрямую заимствовать из "пакета" Нидерландов - перечень услуг можно адаптировать к местным потребностям, включая возможность добавления стоматологических и онкологических услуг.
Контролируемая конкуренция в нидерландской системе означает, что частные медицинские страховщики, с одной стороны, конкурируют за клиентов, предлагая государственную базовую страховую программу по как можно более выгодной цене, а с другой стороны - закупают медицинские товары и услуги у поставщиков на максимально выгодных условиях.
Соответственно, все жители страны были бы обязаны приобрести базовую программу медицинского страхования, как указано в докладе.
Для малоимущих граждан стоимость страхования частично или полностью покрывало бы государство. При этом страховщики, участвующие в системе, обязаны были бы продавать базовую страховую программу по одинаковой цене и на одинаковых условиях всем гражданам, выбравшим данного страховщика.
При установлении стоимости базовой программы страховщикам следовало бы использовать общий рейтинг всего населения страны, а не индивидуальные особенности застрахованных лиц, как предложено в докладе.
Поскольку у застрахованных лиц могут быть разные уровни риска, страховая компания заранее получала бы дополнительные выплаты из фонда выравнивания рисков за клиентов с неблагоприятным страховым профилем.
Комментируя возможную работу такого фонда, заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин отметил, что в этом случае нужно будет оценить возможности фонда и то, не потребуется ли сумма, превышающая доступные ресурсы для оплаты медицинских услуг.
Особенно это может быть проблематично в случае с дорогостоящими и сложными видами медицинской помощи. Кроме того, текущего бюджетного финансирования может не хватить для обеспечения таких выплат.
По мнению Книгина, нельзя просто взять систему другой страны и "встроить" ее в Латвию.
Репше возразил, что внедрение данной модели не предполагает изменений в налоговой системе - речь идет, скорее, о перераспределении бюджетных расходов.
Тем временем Маргерс Зейтманис, председатель правления Объединения Балвской и Гулбенской больниц в комментарии агентству LETA заявил, что переход к полностью страховой модели здравоохранения был бы очень рискованным шагом.
По его мнению, в первую очередь необходимо упорядочить процедуру сертификации врачей. Также до начала любых масштабных реформ следует цифровым способом решить проблему длинных очередей на получение медицинских услуг.
Зейтманис считает, что лучшие примеры организации здравоохранения, чем в Нидерландах, можно найти в Италии, Германии и Эстонии. Он предложил внедрить гибридную модель, в которой страхование сочеталось бы с жестким государственным надзором и одновременным улучшением текущей системы здравоохранения. Он подчеркнул, что для функционирования любой подобной модели необходима детальная и серьезная аналитическая работа.
Как уже сообщалось, Эйнар Репше в аналитическом центре LaSER подготовил доклад о том, какие элементы из системы здравоохранения Нидерландов могла бы заимствовать Латвия.
В LaSER объединились известные представители латвийского бизнеса. Согласно информации базы данных Firmas.lv, SIA Domnīca Laser зарегистрировано 30 января прошлого года, ее уставный капитал составляет 2800 евро.
Среди владельцев компании - крупнейший акционер SIA DMT Pluss Андрис Козловскис, совладелец и член правления рыбоперерабатывающей компании SIA Karavela Андрис Бите, президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгарс Ростовскис, бизнесмен Каспарс Бергманис, бывший член правления Baltijas datoru akadēmija Агнесе Паэгле, совладелец группы SIA MRS grupa Марис Меднис, основатель инвестиционного банка Prudentia Гиртс Рунгайнис, председатель правления LTRK Янис Энджиньш и профессор Даунис Ауэрс, который ранее также возглавлял аналогичный аналитический центр Certus, сменив бывшего политика Вячеслава Домбровского.
Институт латвийских стратегических и экономических решений LaSER зарегистрирован 5 марта 2024 года.
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