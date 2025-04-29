По мнению автора доклада, такая система позволила бы сократить очереди на медицинские услуги и улучшить доступ к здравоохранению. Модель также помогла бы контролировать и снижать расходы, эффективнее использовать ресурсы и уменьшить административную нагрузку. Репше считает, что такая система повысила бы удовлетворенность общества системой здравоохранения в целом и обеспечила бы принцип солидарности - никто не остался бы без срочной помощи, когда она необходима.

Комментируя возможные расходы на внедрение такой системы, бывший премьер-министр отметил, что ее реализацию можно было бы начать в более скромном объеме.

Высокая стоимость может быть довольно относительным понятием, так как необходимо учитывать все затраты, в том числе скрытые, которые латвийцы уже сейчас несут за медицинские услуги - и которые пропорционально выше, чем в других странах ЕС.

По мнению Репше, частный страховщик сможет наладить сотрудничество с любой больницей, обеспечивая учреждению оплату услуг через страховую компанию. Он подчеркнул, что уже сейчас между страховщиками существует достаточно высокая конкуренция и у них есть большой опыт в обеспечении различных услуг.

В ходе обсуждения о том, какие именно услуги следует включить в такую модель здравоохранения, автор доклада заявил, что это будет "тонкий вопрос для дальнейших обсуждений".