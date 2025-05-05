Ассоциация пояснила, почему пациенты в Латвии не могут попасть на оплаченное государством УЗИ

Государственные медуслуги медицинские учреждения обязаны оказывать в срочном порядке, если есть подозрение на серьезное заболевание или угрозу жизни. В остальных случаях ожидание обследования может растянуться на годы. Как объяснили в Ассоциации ультрасонографистов Латвии в программе "4-я студия", государство слишком низко оценивает труд специалистов, поэтому врачи часто не принимают пациентов, желающих пройти обследование за государственный счет, об этом сообщает портал lsm.lv.
Журналисты выяснили: чтобы попасть к аритмологу, оплаченному государством, придется ждать год, к ревматологу - 338 дней. Ожидание бесплатной электромиографии - 681 день, то есть почти два года. Допплерография сосудов головы и шеи - 157 дней, эхокардиография - 144 дня, МРТ - 137 дней, УЗИ мягких тканей, мышц, сухожилий и суставов - 180 дней.
В передачу обратился Витольд из Елгавы. Он получил серьезный ожог кисти и попал в больницу. После выписки он заметил в области ожога странное уплотнение - позже рентген выявил перелом. Врач направил его на УЗИ запястья.
С помощью своей супруги Инты Витольд обзвонил почти все медучреждения страны, но записаться на обследование за счет государства не удалось. Платно это обследование стоит около 60 евро.
УЗИ в Латвии делают более чем в 100 медицинских учреждениях, но обследование кисти проводят только 26 из них, и не сразу - придется ждать в длинной очереди. Проблема не в нехватке специалистов, а в отношении государства к медикам, выполняющим такие обследования.
Труд специалистов недостаточно оценивается
Руководитель Земгальского отделения Национальной службы здравоохранения Вайнар Кловс признал, что государственная оплата УЗИ-услуг недостаточна:
"Средняя стоимость обследования, оплачиваемая государством, составляет около 20 евро. Возможно, специалисты не особенно заинтересованы выполнять УЗИ за счет бюджета".
Президент Ассоциации ультрасонографистов Латвии Майя Радзиня пояснила, что государство оценивает труд специалистов в три раза ниже его реальной стоимости:
"В эти 23 евро включены амортизация оборудования, стоимость материалов, электричества, регистрационные услуги медучреждения и многое другое. Радиологи выполняют эти обследования на высоком уровне, а это требует серьезного образования и физически тяжелой работы. Людей, которые были бы готовы выполнять такую работу за этот неадекватный тариф, установленный государством, очень мало. Это и создает искусственные очереди".
В ассоциации отметили, что вопрос пересмотра тарифов обсуждается с Минздравом уже как минимум десять лет, но бюджетные планировщики не учитывают претензии специалистов по поводу низкой оплаты.
"Если человек может выполнять ту же работу за втрое большую оплату, понятно, что он отказываются делать это за такую маленькую зарплату. Медучреждения вынуждены привлекать еще не сертифицированных специалистов, молодых коллег, чтобы как-то обеспечить оказание услуги. И все равно этого недостаточно", - сказала Радзиня.
В Национальной службе здравоохранения сообщили, что в сотрудничестве с Ассоциацией радиологов и Ассоциацией ультрасонографистов пересчитали тариф - при дополнительном финансировании он составит 30,75 евро. Однако это все еще примерно половина от необходимой суммы, чтобы специалисты были заинтересованы работать с пациентами по госпрограмме.
Для повышения тарифа на УЗИ-услуги требуется дополнительно 230 430 евро из бюджета, но этих средств пока нет.
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