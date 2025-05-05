Ассоциация пояснила, почему пациенты в Латвии не могут попасть на оплаченное государством УЗИ

"Средняя стоимость обследования, оплачиваемая государством, составляет около 20 евро. Возможно, специалисты не особенно заинтересованы выполнять УЗИ за счет бюджета".

Президент Ассоциации ультрасонографистов Латвии Майя Радзиня пояснила, что государство оценивает труд специалистов в три раза ниже его реальной стоимости:

"В эти 23 евро включены амортизация оборудования, стоимость материалов, электричества, регистрационные услуги медучреждения и многое другое. Радиологи выполняют эти обследования на высоком уровне, а это требует серьезного образования и физически тяжелой работы. Людей, которые были бы готовы выполнять такую ​​работу за этот неадекватный тариф, установленный государством, очень мало. Это и создает искусственные очереди".

В ассоциации отметили, что вопрос пересмотра тарифов обсуждается с Минздравом уже как минимум десять лет, но бюджетные планировщики не учитывают претензии специалистов по поводу низкой оплаты.

"Если человек может выполнять ту же работу за втрое большую оплату, понятно, что он отказываются делать это за такую ​​маленькую зарплату. Медучреждения вынуждены привлекать еще не сертифицированных специалистов, молодых коллег, чтобы как-то обеспечить оказание услуги. И все равно этого недостаточно", - сказала Радзиня.

В Национальной службе здравоохранения сообщили, что в сотрудничестве с Ассоциацией радиологов и Ассоциацией ультрасонографистов пересчитали тариф - при дополнительном финансировании он составит 30,75 евро. Однако это все еще примерно половина от необходимой суммы, чтобы специалисты были заинтересованы работать с пациентами по госпрограмме.

Для повышения тарифа на УЗИ-услуги требуется дополнительно 230 430 евро из бюджета, но этих средств пока нет.