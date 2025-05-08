Польша наложила санкции на владельцев сети магазинов Mere

В 2024 году Torgservis PL открыла в Польше два дисконтных магазина под брендом MyPrice. Магазин в Седльце все еще работает, а вот магазин в Ольшево-Борке уже закрылся. Однако недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska.

Братьям Шнайдерам в России принадлежит сеть дискаунтеров "Светофор", в которой около 2000 магазинов.

По данным KAS, санкции на Шнайдеров наложила и Украина.

Магазины Mere начали работу в Латвии в марте 2021 года и управляются компанией SIA ​​Latprodukti. По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии действует 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составил 20,637 миллиона ​​евро, что на 88,9% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла в несколько раз и составила 748 621 евро.

61% акций Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Кроме того, совладельцами компании являются Евгений Пшеничный (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).