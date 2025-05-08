Польша наложила санкции на владельцев сети магазинов Mere

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении владельцев сети дискаунтеров Mere за косвенную поддержку агрессии России в Украине, сообщает портал Notes from Poland.
В санкционный список включено польское предприятие Torgservis PL и граждане России братья Сергей и Антон Шнайдеры, которым принадлежат акции этой компании на сумму три миллиона евро.
Требование наложить санкции подала Государственная налоговая администрация Польши (KAS), заявив, что компания "косвенно поддерживает российскую агрессию в Украине".
KAS считает, что у компании Torgservis PL есть финансовые средства и экономические ресурсы, которые косвенно поддерживают агрессию России в Украине". Санкции "косвенно снизят доходы российского бюджета, из которых финансируется агрессия против Украины", указывает KAS.
Включение в польский санкционный список означает, что все финансовые активы и экономические ресурсы юридического или физического лица арестовываются, оно исключается из процедур государственных закупок и тендеров, а также ему запрещается участвовать в деятельности, направленной на обход этих ограничений. Частному лицу, если оно является иностранным гражданином, также устанавливается запрет на въезд в Польшу, пишет Notes from Poland.
В 2024 году Torgservis PL открыла в Польше два дисконтных магазина под брендом MyPrice. Магазин в Седльце все еще работает, а вот магазин в Ольшево-Борке уже закрылся. Однако недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska.
Братьям Шнайдерам в России принадлежит сеть дискаунтеров "Светофор", в которой около 2000 магазинов.
По данным KAS, санкции на Шнайдеров наложила и Украина.
Магазины Mere начали работу в Латвии в марте 2021 года и управляются компанией SIA Latprodukti. По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии действует 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составил 20,637 миллиона евро, что на 88,9% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла в несколько раз и составила 748 621 евро.
61% акций Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Кроме того, совладельцами компании являются Евгений Пшеничный (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).
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